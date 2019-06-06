連假必追網美景點！里長自掏腰包 打造500坪「黎明步道花園」

2019-06-06 11:45

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市泰山區黎明里長張楊銘率里內數十名志工，花費4年自掏腰包於泰林路2段542巷後方栽種繡球花、一丈紅、櫻花、向日葵等各式花種，打造面積達500坪的「黎明步道花園」，每逢端午節前後，都吸引不少民眾前來朝聖。

黎明步道花園除了依時節盛開的花卉，包括繡球花、一丈紅、櫻花、向日葵、炮仗花、九重葛、蜀葵花和合歡等，志工也會定期於步道兩側將植栽修剪成各種藝術造型。張楊銘表示，繡球花是依據土壤酸鹼度決定最後呈現的顏色，黎明步道花園的繡球花多呈現粉紅、粉紫、粉藍色。每年5月中旬至7月底為繡球花季，民眾可於端午連假前來賞花，近期也將依人潮狀況設置流動廁所等。

58歲的張楊銘個性豪邁開朗，每天風雨無阻巡視里內花圃做植栽、修剪和養護。電子科畢業擁有甲、乙種電匠和自來水承裝工程技術士證照的他，更徒手架設雨水回收系統供花木澆灌，志工也都稱他是里內的「環保園丁」。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，張楊銘連任2屆里長，除帶領志工打造黎明步道花園，也經常鼓勵長者參與社區事務。黎明步道花園鄰近八里、五股和林口區，民眾可搭乘捷運機場線至泰山站、再轉乘公車至山腳溪橋或騎乘Ubike，不需跑到山上就能就近賞到繡球花海。

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