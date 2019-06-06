端午連假返鄉出遊 先了解交通疏運措施

2019-06-06 11:18

〔記者張菁雅／台中報導〕因應端午連續假期，台中市政府交通局與交通部國道高速公路局協調，將視車流彈性延長開放國道1號豐原至台中段路肩。另外，配合交通部公路總局鼓勵民眾搭乘公共運輸政策，100公里以上國道客運可享優惠價，統聯客運同時實施搭乘國道客運路線10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），可搭乘基本里程或一段票免費。

台中市政府交通局長葉昭甫指出，因應端午連假返鄉及出遊車潮，交通局已與高公局協調，將視車流彈性延長開放國道1號豐原至台中段路肩。大眾運輸方面，端午節疏運期間（6月6日至10日），高鐵單日將加開111班次列車（南下59班次、北上52班次），5天提供821班次的旅運服務，並維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」；台鐵全線加開各級列車137班次及加掛車廂316輛次，國道客運業者也將視情形加開班次因應。

統聯客運表示，端午節連假（6月6日0時起至9日24時止），推出23條國道路線優惠票價，最高可享85折優惠，包括台北－高雄原價590元，優惠535元；台北－台南原價480元，優惠430元；台北－台中原價300元，優惠270元等。

台中區監理所也指出，搭乘交通部核定路線100公里以上國道客運路線，即享平日優惠票價或原票價85折優惠，如台中客運「台中－新竹」全票原160元，優惠至135元；豐原客運「豐原－台北」全票原280元，優惠至240元。

另外，統聯客運也提供轉乘優惠，搭乘國道客運路線10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），可搭乘基本里程或一段票免費，提醒乘客搭乘前事先至櫃檯完成電子票證過卡作業，即享有優惠。

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