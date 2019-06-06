新北美力活動開跑 朱銘3大科學家雕塑品首在這曝光

2019-06-06 11:16

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市教育局「美力系列活動」6月登場，朱銘大師「人間系列─科學家」雕塑品包括萊特兄弟、達爾文和達文西等作品今天也首次在新北市民廣場亮相，另也有愛因斯坦及牛頓雕塑展出，活動時間至7月11日。副市長謝政達出席活動表示，今年再度與朱銘美術館合作，將從未展出的雕塑品移至新北市民廣場，傳遞「藝術即生活，生活即藝術」的概念。

謝政達今於揭幕儀式與思賢國小附設幼兒園的20位學生扮演古今中外的科學家一同走秀。朱銘美術館長賴素鈴表示，萊特兄弟等3座作品為首次公開亮相，近日更是迎來達文西逝世500週年，也是朱銘美術館開館滿20年的日子，再次跟新北市政府合作，期盼能讓大家更了解朱銘的作品，有興趣的民眾也可到位於金山的朱銘美術館參觀。

今年於市民廣場展出的「人間系列」為朱銘以人間百態為主題的系列創作，其中「科學家」的創作想法源自中國的科學成就，包括造紙、活字印刷等，並延伸至西方及台灣科學家，透過局部簡要黑色的點與線條，融合藝術與科學。

教育局表示，今年朱銘「人間系列」展覽自6月6日持續到7月11日，另外，包括朱銘美術館、李梅樹紀念館、楊三郎美術館、蘆洲李宅古蹟、世界宗教博物館和人文遠雄博物館等15所公私立藝文場館，於6月皆響應「免費市民日」活動，詳情可至臉書「新北市美力活動」粉絲頁查詢。

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