台南將投入逾16億元建4座大型停車場 預計2021年完工

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南舊城區路幅狹小，停車空間有限「塞塞塞」，台南市交通局絞盡腦汁「擠」出空間，已獲中央前瞻計畫核定闢建4座停車場，預計2021年完成，提供逾千席汽車停車位。
台南市府爭取中央前瞻計畫闢建立體停車場的「台南停車NO.萬」計畫，預計增加1萬席停車格位；其中，已獲核定闢建4座停車場，另外4場尚待核定。
南市交通局說，已核定的4座，包括中西區「體3」地下停車場、水萍塭公園地下停車場、市立文化中心立體停車場、西門健康「停22」立體停車場，將可提供汽車1252席、機車427席，總經費16.6億元，中央補助8.7億元。
其中，西門健康立體停車場工程，正辦理初步規劃審查作業中，預計今（2019）年12月開工，2020年完工，其他3座則預計2021年完工。
中西區「體3」地下停車場規模最大，設計地下2層，容納汽車577席、機車48席，共計587席，預計今年11月開工；其次是水萍塭公園地下停車場，將採地下1層，設計車位汽車362席，機車102席 ，共有382席。
交通局表示，爭取補助經費尚待核定的停車場計劃，則有成功國小地下停車場（赤崁文化園區）、青年路「停E8」多目標停車場、台南監理站「停E1」立體停車場、台南「公6」公園地下停車場，力拼民眾停車「幸福有感」。
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市立文化中心立體停車場模擬示意圖。（記者洪瑞琴翻攝）
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西門健康「停22」立體停車場模擬示意圖。（記者洪瑞琴翻攝）
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南市將新建4座大型停車場。（記者洪瑞琴翻攝）
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水萍塭公園地下停車場模擬示意圖。（記者洪瑞琴翻攝）