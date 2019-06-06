注意！端午3天連假 國道1號埔鹽系統交流道封閉

2019-06-06 10:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕注意！明天開始放端午節3天連假，因應假期湧入觀光人潮和全國12大民俗節慶之一的「鹿港慶端陽」活動，連假很容易塞車的國道1號埔鹽系統交流道將封閉3天，其中，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於7日、8日0時至24時封閉南下匝道，8日、9日0時至24時封閉北上匝道，彰化警方提醒民眾於該時段內利用其他交流道前往高速公路。

明天凌晨先封閉埔鹽系統交流道南下匝道2天，後天凌晨緊接封閉北上匝道2天，南先封再封北，後天8號南北同時都封，縣警局交通隊呼籲用路人改走替代道路。

如果要從台76線轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→左轉縣148線（員鹿路）→國道1號員林交流道。

要北上的民眾，可由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

因應埔鹽系統交流道封閉後，勢必為市區帶來大量車潮，交通隊針對3天端午連假重要路口易壅塞路段，包括員林市台76線（東西向快速公路）與中山路口（功垂橋）、員林市台76線林厝匝道、國道1號員林交流道等路口，規劃交通疏導勤務。

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