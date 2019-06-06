何欣純協助爭取經費 太平長億高中圖書館有著落

2019-06-06 09:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕太平長億高中是屯區辦學績效很好的學校，卻連圖書館都沒有，立委何欣純向教育部爭取圖書資訊大樓工程經費，已獲教育部及教育局允諾協助，何欣純表示，太平長億高中目前只有圖書室，希望教育部及教育局能全力協助，讓長億高中早日擁有圖書館。

長億高中改制成完全中學迄今已20年，全校1700多位師生，學校只有圖書室沒有圖書館，立委何欣純去年爭取規劃設計費，但工程經費尚無著落，為促使圖書館能儘速動工，日前安排立院教育委員會到長億高中考察，爭取圖書資訊大樓工程經費。

立委何欣純指出，放眼全市高中職，長億是唯一沒有圖書館的高中，硬體設施嚴重不足，目前教室皆已飽和且無多餘教學空間可使用。

何欣純表示，太平長億高中目前只有圖書室，是將3間教室打通，空間非常狹小，而隨著館藏逐漸增加，空間嚴重不足，必須經常搬動書籍才能保持動線暢通及安全。

何欣純表示，去年已經爭取到997萬規劃設計費，學校也已完成規劃設計，後續工程經費，教育部及教育局允諾全力協助，請學校配合師生人數及班級數調整計畫內容，一週內檢討調整提出修正計畫，中央及地方合作分擔，一次核定，預算分3年編列。

目前學校的規劃除提供教師、職員及學生優質學習空間外，更結合社區居民共享學校圖書資源，能發揮社區閱讀中心與強化社區學習功能。

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