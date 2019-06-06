台灣愛樂今首登衛武營音樂廳 重現陳啟川先生紀念音樂會

2019-06-06 08:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心與陳啟川先生文教基金會合作，今由台灣愛樂民族管絃樂團推出「只留下愛的證據」音樂會，將經典音樂會帶入國家級廳院，讓民眾享受升級版音樂饗宴。

陳啟川先生文教基金會與台灣愛樂民族管絃樂團去年五月底聯手策畫「只留下愛的證據」音樂會，於高雄市文化中心至德堂演出後，獲得聽眾廣大迴響，要求加演熱情超乎預期。

由於衛武營國家藝術文化中心已啟用，陳啟川先生文教基金會今年與衛武營聯合主辦，由台灣愛樂民族管絃樂團首度登上衛武營音樂廳展演，所有票券在開演前一個月已狂售一空，讓首登衛武營的音樂會票房開出紅盤。

衛武營表示，今天演出由團長暨藝術總監顧寶文親自執棒指揮，將完整重現去年令大家愛不釋手的五首現代國樂作品，包含深具文風美感張定和原作、劉至軒編創的《春樹暮雲幻想曲》，作曲家盧亮輝兩首代表高雄景色的曲目小提琴協奏曲《西子灣之戀》、鋼琴協奏曲《愛河暢想曲》。

衛武營表示，台灣愛樂二胡首席蔡鎮老師將演出作曲家、趙季平作品《心香》二胡協奏曲；壓軸曲目將以作曲家羅偉倫合奏作品《天網》，帶領觀眾在音樂中沉澱心靈，與自我對話。

衛武營指出，音樂會除了動人的樂曲呈現，同時搭配多媒體影像與文學創作，讓城市風光、人文意象及淨化心靈三位一體，帶領聽眾在音樂藝術裡，找尋愛的證據。

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