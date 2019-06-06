06/06 各報重點新聞一覽

2019-06-06 06:45

自由時報

摩鐵大亨遭勒贖2千萬 顏寬恒服務處付贖

台中市前立委顏清標胞弟顏清金的左右大將陳鴻嘉，去年涉持槍擄走「中部摩鐵大亨」蔡男勒索兩千萬元得逞，今年落網後，檢方深入追查發現，被害人分三次付贖，一次竟是在立委顏寬恒的服務處廚房交款五百萬元，還有一次在顏清標別墅對面的路口交付一千萬元，而顏清標的胞弟顏清山曾兩度居中聯繫，檢方雖認為顏清山不知情，但顏家相關人到底有無介入本案及其程度，引發地方議論。

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非肉類蛋白質最健康

「吃紅肉」易增加人體「壞膽固醇」？美國加州大學舊金山分校研究團隊四日發表於《美國臨床營養期刊》的最新研究發現，食用穀飼牛、豬肉等「紅肉」或食用家禽雞肉、火雞肉等「白肉」的成人，體內低密度脂蛋白（ＬＤＬ，俗稱壞膽固醇）的濃度變化都差不多，而只攝取豆類等非肉類蛋白質更能有效降低血液中ＬＤＬ濃度。專家說，這顯示心臟健康與選擇吃紅肉或白肉關係不大，關鍵是「吃最瘦的肉」。

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中國伸手全球媒體 威脅民主

美國官方資助的非政府組織「自由之家」（Freedom House）五日發布《二○一九年自由與媒體：向下的螺旋》（Freedom and the Media: A Downward Spiral）報告，除了點出全球媒體自由近十年在民主國家與專制國家皆呈惡化趨勢，更特別撰文警告，中國正透過影響全球媒體來削弱民主社會，而民主國家主政者與媒體資助者的政策作為，對於制衡中國影響各地新聞的策略手段，將在未來幾年發揮關鍵作用。

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蘋果日報

國政牌 vs.逼宮戲 蔡英文 賴清德 最後決戰24小時

決戰24小時！民進黨總統黨內初選民調10日登場，民進黨規定，民調前3天蔡英文、賴清德兩人就不能再以接受專訪等方式宣傳，本尊禁止條款明天零時生效。為爭取曝光，蔡今主持台灣美國事務委員會更名揭牌，凸顯台美關係良好；賴繼續拜廟、掃巿場，凸顯接地氣。獨派昨再出招，要蔡休息當「國母」讓賴選總統，蔡笑回：「當國母啊！我看我還是繼續當小英總統或是辣台妹吧！」

密會5人小組 韓國瑜：Yes I do 同意加入初選 願繳500萬 參加國政說明會

高雄市長韓國瑜昨中午在高雄蓮潭會館會見國民黨五人小組，會後韓對外公開表示同意加入國民黨初選「Yes, I do.」，後續將遵照黨版初選特別辦法，3場國政說明會也一定會參加、500萬元費用會照規定來繳，「沒有問題」。不過，韓日前才轟台灣政治權貴熱中密室協商，昨與黨中央密會自打臉，學者認為，韓自留話柄，要承擔後果。

聯合報

外資大逃殺…央行坦言 5月動用外匯存底干預匯市

美中貿易戰升溫，五月外資大逃殺，中央銀行昨天指出，五月外匯存底減少三點九四億美元（約合台幣一百廿四億元），降至四千六百四十四點三四億美元。央行在匯市的操作向來是「不能說的祕密」，但外匯局昨天直接表明央行五月進場干預匯市，是近廿年來首見。

我邦交現警訊 索羅門外長：100天決定斷交否

索羅門群島邦交現警訊。索羅門群島新任總理蘇嘉瓦瑞日前受訪時透露，中國目前正積極「挖角」索羅門群島，他「正在考慮」和中國建交。索羅門時報昨天報導，索羅門群島外交部長馬內列表示，將在接下來的一百天內，決定是否將外交承認從台灣轉向中國大陸。

中國時報

台灣恐成唯一輸家

美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）昨在台北表示，雖然美國政府、國會及大眾同情台灣，也幫助台灣甚多，但台灣若有人相信美國會百分之百、全然地支持台灣，如同無條件的空白支票，「我建議他們要三思，台灣必須要謹慎思考自己在美國和中國之間的利益。」

英德殊死鬥 大打台獨內戰

民進黨總統初選進入「殊死戰」，挺賴的獨派團體昨呼籲蔡總統「休息」，資政辜寬敏要小英退位讓賢「改當國母」。為反制獨派大老，一樣具獨派色彩的海外台僑亦發動連署，「唯一支持蔡英文」強勢回擊，蔡賴下周對決，獨派各擁其主先鬧內戰。

台中市前立委顏清標胞弟顏清金的左右大將陳鴻嘉擄走「中部摩鐵大亨」勒索2000萬，在立委顏寬恒服務處取得贖金。（記者歐素美攝）

美國最新研究指出，紅肉、白肉對人體「低密度脂蛋白」濃度變化的影響差不多，攝取豆類等非肉類蛋白質更能有效降低膽固醇。（法新社檔案照）

中國中央電視台旗下「中國環球電視網」（CGTN）已在140個國家營運，傳播對中國有利的報導。圖為CGTN主播劉欣在央視北京總部，觀看她和美國福斯財經新聞網主播黎根辯論的報導。（法新社）

國民黨5人小組昨南下徵詢高雄市長韓國瑜參加黨內總統初選的意願，他當場重申「Yes, I do」，同意接受他們的特別辦法；圖為韓國瑜昨天下午參加高市登革熱警消聯合防疫動員。（記者方志賢攝）

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