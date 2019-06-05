打敗空污！長榮大學鼓隊遊行 響應聯合國世界環境日主題

2019-06-05 23:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是世界環境日，長榮大學師生在校園內以鼓隊造勢，號召各界響應聯合國的「打敗空污（Beat Air Pollution）」宣言，用具體行動讓地球更美好。

這場造勢活動由環境教育實驗學院永續發展學程與人文學院應用哲學系的師生共同發起，外籍學子熱情相挺，透過另類的跨國方式在校園遊行，號召大家一起響應。

隊伍在行政大樓前集結出發，徒步到生態教育中心，沿途有國際生組成的鼓隊表演，以及宣揚環保的行動劇。隊伍抵達生態教育中心後，學生代表以中、英文報告環境污染的警訊，眾人再就今年聯合國的主題，共同宣誓「清淨空氣、我為人人、人人為我」。

來自伊朗的永續發展學程老師傅立達說，聯合國從1974年開始，每年的6月5日，都會以不同主題來推動、宣傳，透過今天的活動，希望號召大家一起來，與全球攜手對抗空污。

師生遊行號召的同時，長榮大學今天也在聯合國世界環境日行動網頁上完成登記，展現台灣守護地球的決心。

長榮大學校長李泳龍說，環境教育實驗學院以全英語教學的永續發展學程，招收來自全球各地的學生，這場自發性的活動，可以讓台灣被世界看見，值得驕傲。

永續發展國際學程主任黃肇新說，今天的活動，成功與世界環境運動接軌，希望喚起人們對於全球環境的重視，且身體力行地為環境付出。

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