健保制度改革 賴清德：結合5G推動「第三代健保」

2019-06-05 22:36

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨總統初選民調將於月中出爐，「英德之爭」邁入白熱化；前行政院長賴清德今出席台大演講，闡述治國理念，強調若未來當選總統，除了將結合5G科技推動「第三代健保」、逐步提升再生能源比例、並透過產業、政府機關的區域平衡，解決重北輕南及青年住宅正義問題，也將持續捍衛、守護台灣。

賴清德昨以「對台灣未來的抱負、期許與承諾」為題，在台大集思會議中心的柏拉圖廳演講，現場座無虛席，人數超過三百人；晚間賴到場時，現場響起如雷掌聲，支持者並高呼「總統好」等語。賴從年少成長歷程，談到棄醫從政轉折，再講到參選不是為了個人，而是希望台灣能越來越好。

賴清德說，他出身鄉下貧困家庭，雖然環境困苦，但他看到大人們不曾對未來失望或喪失理想，從中他學習到「蕃薯不驚落土難，只求枝葉代代傳」的精神，對他影響深遠；從政後，他曾獲邀擔任衛生署署長、行政院秘書長等職，但他仍堅守改革信念，留在立法院擔任立委，後來才因緣際會當上台南市長。

針對健保制度議題，賴清德指出，在人工智慧的年代，資料就是石油，健保制度應調整，提供開放資料，並引進預防概念；另，5G年代已到，醫師可以透過視訊看診，老年人生病不一定需要跑到診所、醫院，健保也應允許到宅醫療，如此健保制度會更健全、人性化，且更有效率，經費也可以降下來。

對於如何解決青年居住正義等問題，賴清德認為，台灣少子化非常嚴重，未來勢必要投資下一代，不論就學、就業、買房、結婚、生子，政府一定要拿出決心解決，治標也治本；社會住宅是治標的方法，但無法解決長期問題，現階段基礎建設、資源、產業集中在北部，透過區域平衡，才能解決青年就業、買房問題。

賴清德也提及，過去他在擔任立委質詢行政院長時，就曾提出將立法院、行政院本部等政府機關遷到中部的可行性，在自己擔任行政院長時，也朝這方向進行規劃，現在台灣有高鐵後，一日生活圈已不是問題，解決重北輕南問題。

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