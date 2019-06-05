爸爸媽媽看過來！嘉義縣將設3所公托照顧嬰幼兒

2019-06-05 21:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府推動幼兒托育，獲得前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設—建構0到2歲兒童社區公共托育計畫」經費補助，加上縣府配合款，將於水上鄉、朴子市、大林鎮設置三所社區公共托育家園，進度最快的水上社區公共托育家園位於水上鄉柳林國小，正進行托育空間裝修，預計年底前可收托。

衛福部以前瞻計畫補助嘉義縣社區公共托育家園營運前兩年經費，水上社區公共托育家園在柳林國小，朴子社區公共托育家園預計設置於大同國小，大林社區公共托育家園預計設置於大埔美精密機械園區社區教育設施內，每所公共托育家園可收托12位0至2歲嬰幼兒；水上公托預計年底前營運，朴子、大林公托將進行規劃設計，目前擬定每月收費12000元，政府補助9000元，民眾負擔3000元，中低、低收入戶另有補助。

前瞻計畫另補助各500萬元設置日安中埔家庭福利服務中心（客家文化會館內）及日安布袋家庭福利中心（原布袋分駐所），可服務失去功能、關係緊張、衝突、低收入戶、中低收入戶、急難陷困等經濟弱勢家戶或結構脆弱等易衍生風險的家庭，進行家庭功能與需求評估，提供家庭服務，降低家庭脆弱或照顧風險，針對結構性或突發性因素衍生需求的家庭，提供整合性評估與服務，視資源需求中介跨網絡資源。

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