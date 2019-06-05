不捨陳彥博為票房落淚 韓國瑜明晚帶隊《出發》到電影院

2019-06-05 20:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜不只會取消行程，也會增加行程。為力挺台灣之光陳彥博，高市府晚間宣布明天晚上增加市長行程，韓國瑜將帶領市府局處首長，到電影院觀賞超馬選手陳彥博的紀錄片《出發》。

高市府說明，台灣知名極限運動員陳彥博，是亞洲首位完成世界7大洲、8大站極地超級馬拉松賽事的運動選手，也創下最年輕達標紀錄；他近期推出電影《出發》，就是紀錄這10年來參與各項極限超馬的紀實，日前已在全台27家電影院上線。

市府指出，陳彥博今日在個人臉書上敘述「午夜場沒有賣出一張票」，他為了維持無空場紀錄，只好自掏腰包到電影院看戲，最後更忍不住在戲院哭了出來。

韓國瑜得知消息，不捨陳彥博落淚，臨時決定明晚21時15分，將帶領局處首長到喜滿客夢時代電影院12廳，觀賞台灣之光陳彥博的《出發》紀錄片，除了支持國片，也給予台灣之光陳彥博最堅定的支持與鼓勵。

高市教育局也將邀請本市弱勢家庭學子、青年局籌備處則邀請青創業者，共同出發到電影院，觀賞這部歷時10籌備、費時2年拍攝的極限運動超馬紀錄片。

韓國瑜強調，高雄對每一位努力的年輕人都伸開雙手，在最急需要幫忙的時候，給予最堅定且溫暖的關懷及協助，期待透過出席觀看拋磚引玉，讓更多人看見他這10年的努力，也讓學子認識堅毅勵志的故事，也邀請大家一起為陳彥博加油。

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