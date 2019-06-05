「銀光記憶寶盒」創新服務發表會 籲紀錄長者生命色彩

2019-06-05 22:13

〔記者歐素美／台中報導〕銀光未來創新協會推廣為長者打造一份專屬的「銀光記憶寶盒」，提倡民眾透過陪伴，紀錄長者的生命故事，拉近長輩與家人彼此的情感，希望透過推廣喚起更多子女，為父母打造一份溫馨、感動，紀錄長者生命色彩的記憶寶盒。

銀光未來創新協會在中部地區與「厚熊笑狗」及「台灣老大人活力協會」等團隊合作，透過一群在地的熱血青年共同研發「銀光記憶寶盒」，透過陪伴及多種服務模式，如手繪創作、懷舊寶盒、照片書等，開啟長者對科技的好奇心，並以生命繪本作為長輩創新課程，拉近跨世代祖孫間的距離。

現場還有老中青年鬥嘴鼓表演，重現厚熊講古真趣味的精神，讓來參加的長輩將美好的回憶紀錄下來，透過年輕人及專業老師的引導陪伴，運用QRcode影音系統，把平面的生命故事立體化。

長輩也可以用手機分享自己的成長故事，讓親友從中了解自己一生的故事；為人子女者也參與「銀光記憶寶盒」課程，為家人共同回憶美好時光，製作一份愛的傳家寶，成為拉近家人情感的最好禮物。

銀光未來創新協會許育寧理事長表示，在高齡化的社會，我們鼓勵新世代的新創組織加入高齡產業設計行列，感謝台中市政府、各級民意代表及在地組織支持倡議長輩的回憶禮物，今天是這項創新服務模式的中部首次發表會，希望透過記者會廣邀各界熟齡設計組織共襄盛舉，在今年8月新北市板橋區銀光未來館展示各界參與銀光記憶寶盒的多元模式，大家一起來挖寶。

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