願當澎湖人好鄰居 尖山發電廠發放獎助學金

2019-06-05 20:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真的是用「愛」發電！台電公司自1990年起設置獎助學金，29年來已累計數十萬名學生受惠。讓愛向下紮根，獎勵各發電設施所在地優秀及清寒學生，尖山發電廠今日舉行頒獎典禮，造福916位澎湖學子。

台電1990年提供「一般獎助學金」，隨後2002年起，頒發「特別助學金」，增設高中（職）、大專學生家庭經濟上遭遇重大困難或其他重大事故、以及急需協助者給予及時援助，高中（職）每名3萬元，大專學生每名5萬元，今年澎湖地區獎助學金總額為190萬元，獲獎人數共873人；另特別助學金計有高中職組28人、大學組15人獲獎，金額高達159萬元。

今日頒獎儀式，由尖山發電廠廠長歐致誠主持，澎湖縣政府參議蔡淇賢、澎湖縣議員陳慧玲、立委楊曜服務處助理段湘玲，湖西鄉所會主秘、多位湖西村長、代表及校長等人都共襄盛舉；歐致誠表示，台電願當澎湖人的好鄰居，除了獎助學金外，更辦理關懷獨居老人、援助經濟弱勢、認養綠化環境、捐血、大型淨灘及放流魚苗等活動。

另外台電配合政府低碳島政策，目前台澎海底電纜、風力機組施工中，雖然再生能源設置，希望能加速澎湖成為低碳模範島，但也受到地方上不少阻力反彈，讓歐致誠也早生華髮，積極奔走地方協調，責任也益發重大，但歐認為只要為家鄉澎湖好，自己無怨無悔。

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