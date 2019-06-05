醫病》吃粽子腹脹又積暑氣 中醫提供油切、藥浴消暑除穢方

2019-06-05 19:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕端午吃粽子過量常造成腸胃炎，中醫門診在端午節後增加近8成，中醫認為屬於食積症，腹脹、噁心、吃不下甚至會嘔吐，尤其老人家腸胃不好更要注意，小心食積症，導致食積腹脹，不思飲食，甚至夾節氣暑濕，出現四肢倦重、精神不好，曾有1名老翁一個禮拜都吃不下，變得非常虛弱，由家人帶來就醫。

中國醫藥大學附設醫院中醫師賴香君指出，老年人如果一餐飯如果吃1碗飯，吃粽就要少1/2或1/3，也提醒包粽的糯米與滷肉塊屬黏滯油，對腸胃消化的負擔大，飽食後不可立刻平躺休息，也不建議與冰冷瓜果、冰品飲料共同食用，否則容易增加食積腹脹與胃食道逆流的症狀。

賴香君說，吃粽子是端午節的重要習俗，糯米在本草典籍記載有「暖脾胃，補中益氣」功用，用糯米煮粥，有滋養胃氣作用，故有「粳米粥為資生化育神丹，糯米粥為溫養胃氣妙品」之稱，但糯米性粘滯，難消化，所以在老人、小孩或病人宜慎用。

另外五月天氣漸熱、蚊蟲蒼蠅孳生，可能發生傳染病，古人稱五月為「惡月」或「百毒月」。端午節陽光最猛烈的時刻，習俗上會配戴香包以及在門口掛上艾草、菖蒲、榕枝等避邪，為驅除蚊蟲傳染病的方法。夏日時若有行經深山漫草之地或烈日曝曬後，有食納不香、頭悶頭重、四肢倦重的情形，可使用夏日洗浴方暫緩不適。

賴香君提供中醫夏日洗浴方：可用佩蘭、藿香、艾葉等，各約1兩。煎湯至香氣出，濾出清澈湯液，作為洗浴之用，可去暑濕、醒神、化濁氣。

吃粽過多或消化不良也有2帖消食方，1用炒麥芽1兩，加6至8碗水，煮水滾後，放涼飲用，可消希積促消化。2可油切茶，炒麥芽2錢，山楂、炒決明子、荷葉、陳皮等各1錢，以熱水煎成約300至500 CC，於吃大量粽子或是大魚大肉後可飲用，可化飲食、消肉積、清暑化濕、理氣潤腸，是同時具有消食與減脂作用的養生茶飲。

還有穴道按摩，飯後可按手腕的內關穴、小腿內側的足三里穴30卡，可消食積腹脹、促進腸胃蠕動。

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