深澳漁港玩很大！水舞秀明開演 出海夜釣探秘境

2019-06-05 19:17

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府與瑞芳區漁會合作推出「青春山海線魅力深澳漁樂季」活動，明天（6日）至13日晚上6點30分到9點，每半小時在深澳漁港有水舞展演，新北市長侯友宜明晚也將出席開幕秀，還會登船出海體驗夜釣。

新北市府說，青春山海線魅力深澳玩法多樣化，山海美景都值得來體驗，除了最近很熱門的深澳鐵道自行車、象鼻岩及酋長岩，這次深澳漁港娛樂漁船業者也結合水舞活動推出海上限定遊程，包含船遊秘境海上觀光遊程，由資深船長帶您暢遊東北角最美的海岸線，若想體驗垂釣的快感，也有夜釣航程提供選擇，回到深澳漁港，在港邊或海天步道上觀看全台首次漁港水舞展演，體驗難忘漁港夏艷風情。遊程套票資訊：https://www.cts-travel.com.tw/C/tw/tourpackage-home/list/tour-master。

市府說，深澳漁港是北台灣漁獲內銷市場重要的供貨漁港，漁產品以小卷、透抽及白帶魚為主，這次活動除了港區深情海岸海景餐廳推出水舞套餐，深澳漁港當地還有許多小吃美食，如鯊魚煙、飛魚蛋卷、墨魚香腸、香煎鯖魚、小卷等在地海鮮美味，另外還有許多高CP值平價海鮮餐廳，主打便宜、新鮮、美味，歡迎大家趁著端午連假來趟深澳小旅行。

6日至9日下午4點至晚上9點30分有提供瑞芳火車站區民廣場至深澳漁港來回的免費接駁車；市府也和電動機車業者合作，在「瑞芳火車站」、「象鼻岩」、「深澳鐵道自行車站」、「海科館火車站」、「海科館探索館」、「環保復育公園停車場」（潮境公園內） 設置6個電動車租還點，提供自由行交通新選擇。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法