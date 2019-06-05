吃粽實測血糖飆高 配珍奶熱量破千 醫師提供健康吃粽撇步

2019-06-05 19:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕端午節開心吃粽，小心熱量爆表、血糖飆高！茂盛醫院今天實測吃肉粽驗血糖，兩名護理師飯前血糖皆為90mg/dl，吃完一般粽後1小時後飆到111 mg/dl；五穀粽者則維持90mg/dl，醫師提醒，粽子主要食材為糯米由支鏈澱粉構成，吃多了不易消化，還會讓血糖飆高。

茂盛醫院家醫科醫師呂均珊指出，之前一名補習班老師愛吃粽又趕著上課，粽子照三餐吃，且不到10分鐘就吃完，結果罹患腸胃炎，胃痛一個月，嗜粽如命的他在飯前吞胃藥仍繼續吃，再就醫已經有嚴重的胃食道逆流。

呂均珊說，包粽子的糯米黏性較高、不易消化完全，食用過量會胃痛、漲氣、腸胃炎、胃食道逆流，若加上長期吃胃藥，也會影響食物吸收，恐鈣質流失、營養不良，胃食道長期逆流、發炎，增加食道癌的風險，提醒老人及腸胃不好的人，每天吃一顆為限。

呂均珊指出，端午假期，很多民眾會三餐吃粽子或是吃粽子配珍奶，這是超級ＮＧ的吃法，不但熱量破表、肥胖上身，而且吃粽後的血糖飆高且不穩定，建議以多雜糧且熱量較低的五穀粽取代一般粽，糖尿病人建議吃半顆即可。

安馨產後護理之家營養師王思媛也指出，市售粽子以高油脂、高鈉、低纖維的種類居多，內餡多為五花肉、花生、鹹蛋黃，一顆約在500至700大卡，再配上一杯約700大卡的珍珠奶茶，熱量破表至少1400大卡，等於一天的基本熱量需求，建議盡量選擇吃五穀粽配蔬果和無糖茶飲。

王思媛也說，廣式粽、荷葉粽的糯米份量較大，熱量最高；北部粽先炒過，油脂多、熱量其次，而南部粽用水煮，熱量較低，較建議選購，近年流行的健康粽多以豆類、五穀雜糧等高纖食材做為內餡，可減少糯米、肉、花生、蛋黃等高油質的份量，很適合有減重需求或病人食用。

王思媛提供開心健康吃粽的敝步，若把粽子取代正餐，應挑選中型粽子且不超過1顆，多選擇高纖五穀雜糧粽、少沾醬料；第2，搭配深綠色葉菜類、高纖維水果，例如：1至2盤的蔬菜、1份如棒球大小般份量的水果補足纖維質；第3，可選擇無糖茶飲來解膩助消化，晚餐、睡前不要吃粽子，才能避免躺著更容易胃食道逆流，吃完粽子也要散步，幫助消化。

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