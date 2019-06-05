哈密瓜一胎化、多胎化差在哪？ 「村長」實驗月底見真章

2019-06-05 17:58

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭新疆哈密瓜種植方式採「1株留1果」，讓養分集中於單一果實，但壯圍鄉新南村長、瓜農葉慶文今年反其道而行，試驗不剪枝、修果，讓哈密瓜植株自然生長，不僅植株更具韌性、耐雨淋，1株能採3顆以上果實；至於口感會不會受影響，葉慶文說，預計6月底採收就能揭曉實驗結果。

壯圍鄉被譽為「哈密瓜的故鄉」，以新疆品種為主，栽種面積約15公頃，6月是採收期，產季約為1個月；新疆哈密瓜口感甜脆、多汁，但產量少，每台斤至少擁90元以上高價。

新疆哈密瓜為保持甜度，種植採「1株留1果」，瓜藤在A字架攀爬至150公分高度時，果農就會剪尾、修果，讓哈密瓜植株強迫「一胎化」。

今年葉慶文反其道而行，在蘭陽溪畔種植約1000株新疆哈密瓜「實驗」，改變1株留1果方式，讓哈密瓜自然生長，而非揠苗助長，每棵至少留下3果。

葉慶文解釋，1株留1果雖然甜度很高，但收成時卻僅1顆能採收，對於瓜農收入有限；若每顆植株都能留3顆以上果實，收入至少增加2倍。

除了收入增加，葉慶文也發現，自然生長的瓜藤更「勇」！他說，植株自然生長除了瓜藤韌性更強，也較能抵禦豪雨侵襲；前幾天宜蘭多日豪雨，他的瓜園就頭好壯壯，沒一株受損。

他說，要讓哈密瓜順利生長，且品質不墜，除了肥份要更充足，每棵瓜藤都要細心照護，「照顧瓜藤比小孩還要累人。」

葉慶文的哈密瓜正在結果、掛網，預計6月底可開園採收；他說，首顆哈密瓜已開始結網紋，第2顆則漸長大，至於「多胎化」口感與「一胎化」差異如何，預計開園後就能揭曉實驗成果。

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