11名熟齡阿嬤不顧膝蓋反對 學跳機械舞圓夢

〔記者吳柏軒／台北報導〕來自屏東縣的11名平均65歲的阿嬤們不顧膝蓋「反對」，跳脫長者只能跳土風舞的印象，與當地高職生共組「永大潮齡舞團」，從零開始學習FUNK機械舞，證明圓夢永遠不晚，顛覆大眾對老年人的想法。
元大文教基金會今舉辦第3屆Dream Big元大公益圓夢計畫成果發表，協助全台各地教育、社福等團體，執行各種夢想，如知名歌手陳曼青就協助桃園市介壽國中的泰雅族孩子學習音樂，一起創作歌曲〈山上的孩子〉，組成「Wagi樂團」，連原先缺課、無法專心的學習也跟著改善。
而第3屆的計畫中，來自屏東縣的「永大潮齡舞團」則是11名平均年齡65歲的阿嬤及媽媽們，從未接觸過流行舞蹈，但從零開始學習FUNK機械舞，更與4名華洲工家的16歲學生共組老中青舞團，跳出自信活力，今也再度登台演出；台上的阿嬤表示，以前跳過土風舞，以為自己一輩子與潮舞無緣，但8個月下來，雖不厲害，卻都是一點一滴慢慢累積的成果。
嘉義縣和順國小的15名學童則挑戰「走讀全台430公里」，一步一腳印踏遍全台各地，途中還到新北市貢寮區關懷偏鄉長者，所有孩子也拿起筆畫圖與作文，把這段辛苦過程寫成篇章、集結成冊；該校老師也感動，看著孩子從不太會寫文章，到最後真的出書，成長十分明顯。
元大公益基金會表示，此外還有幫助關山國中學習餐飲課程，用當地食材烹煮20多道謝師宴；心路基金會則領著慢飛天使學習絹印手作、超越自我；東北角5所小學上百名學童則跟著豐珠國中小挑戰人生第一座百岳登山等；新北市工作者協會亦透過計畫，重新打造貢寮老街，讓長者一同美化家鄉、同樂暖心。
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元大公益圓夢計畫今舉辦第3屆成果發表，有嘉義縣國小學童15人走讀全台430公里，更有平均65歲的阿嬤與16歲高職生共組「潮團」熱舞，許多夢想皆一一實現、傳承。（記者吳柏軒攝）
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獲元大文教基金會補助的屏東縣平均65歲長輩們不顧膝蓋「反對」，11名熟齡媽媽與4名高職青少年共組「永大潮齡舞團」，從零開始學習FUNK機械舞，顛覆大眾對老年的印象，活出自我與自信。（記者吳柏軒攝）
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嘉義縣和順國小15名學童決定走讀全台，挑戰430公里，一步一腳印踏遍各地，留下一身黝黑外，更從原來不太會寫作，到最後把全程的體驗寫成篇章、集結成冊，成長明顯讓老師欣慰。（記者吳柏軒攝）
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歌手陳曼青（左）參與元大文教基金會第2屆的圓夢計畫，陪伴泰雅族孩子成立《Wagi》樂團，從音樂中尋找自信，錄製創作「山上的孩子」單曲，今也登台獻唱，象徵圓夢傳承給下屆的團隊。（記者吳柏軒攝）