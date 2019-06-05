11名熟齡阿嬤不顧膝蓋反對 學跳機械舞圓夢

2019-06-05 19:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕來自屏東縣的11名平均65歲的阿嬤們不顧膝蓋「反對」，跳脫長者只能跳土風舞的印象，與當地高職生共組「永大潮齡舞團」，從零開始學習FUNK機械舞，證明圓夢永遠不晚，顛覆大眾對老年人的想法。

元大文教基金會今舉辦第3屆Dream Big元大公益圓夢計畫成果發表，協助全台各地教育、社福等團體，執行各種夢想，如知名歌手陳曼青就協助桃園市介壽國中的泰雅族孩子學習音樂，一起創作歌曲〈山上的孩子〉，組成「Wagi樂團」，連原先缺課、無法專心的學習也跟著改善。

而第3屆的計畫中，來自屏東縣的「永大潮齡舞團」則是11名平均年齡65歲的阿嬤及媽媽們，從未接觸過流行舞蹈，但從零開始學習FUNK機械舞，更與4名華洲工家的16歲學生共組老中青舞團，跳出自信活力，今也再度登台演出；台上的阿嬤表示，以前跳過土風舞，以為自己一輩子與潮舞無緣，但8個月下來，雖不厲害，卻都是一點一滴慢慢累積的成果。

嘉義縣和順國小的15名學童則挑戰「走讀全台430公里」，一步一腳印踏遍全台各地，途中還到新北市貢寮區關懷偏鄉長者，所有孩子也拿起筆畫圖與作文，把這段辛苦過程寫成篇章、集結成冊；該校老師也感動，看著孩子從不太會寫文章，到最後真的出書，成長十分明顯。

元大公益基金會表示，此外還有幫助關山國中學習餐飲課程，用當地食材烹煮20多道謝師宴；心路基金會則領著慢飛天使學習絹印手作、超越自我；東北角5所小學上百名學童則跟著豐珠國中小挑戰人生第一座百岳登山等；新北市工作者協會亦透過計畫，重新打造貢寮老街，讓長者一同美化家鄉、同樂暖心。

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