新竹六燃廠文件展 用藝術與歷史故事對話

2019-06-05 17:41

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市二次大戰遺址的日本海軍第六燃料廠、簡稱新竹六燃廠佔地廣大，多棟建築已登錄為歷史建築，交通大學應用藝術研究所去年就展開六燃廠的保溫睦鄰駐站計畫，今天起在交大藝文中心展出六燃文件展，從藝術角度及歷史角度呈現六燃廠與新竹的關係，更透過藝術的表現形式，呈現這個具二戰歷史的時代場域和故事。

交大表示，此次展覽以六燃大煙囪廠房為基地，透過藝術實踐、智慧科技、人文反思等方向，帶動市民與國際社會的參與，希望能讓新竹六燃大煙囪廠房基地轉型成一座活的「新竹生博物館」，也讓居民找回時代的記憶與情感。

交大應藝所團隊以「質疑性設計」作為藝術實踐的方法來介入社會，透過藝術家「質疑性設計」作品的製作來引發思考及參與、討論、溝通，並為六燃歷史進行書寫、探討戰爭工業建築遺構的保存活化議題，作品豐富也具批判性，更有對歷史文物的對話。

如林欣怡展出的作品，以曾居住在一號廠房的離散者、參與此事件的文史工作者和在此聲語場所進行影像書寫的實踐者等3種聲線，構造出「北赤土崎」這個場域的「第三種聲音」，也很具實驗藝術性質。

日裔加拿大籍藝術家井早智代則與交大師生走訪六燃寡婦樓、大煙囪廠房，透過台、日戰後新生代的無邪之眼，來回看與撿拾前人所留下的歷史與地理碎片，並進行歷史文本與對話。

也有學生以大煙囪的故事為發想，探討居住在此居民的生活與過往，還有對文物的記憶等，這些都展現六燃廠的豐富性，且有一系列的講座與對話和工作坊，邀請居民及對六燃廠有興趣民眾參與，展覽展到7月9日。

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