新竹六燃廠文件展 用藝術與歷史故事對話

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市二次大戰遺址的日本海軍第六燃料廠、簡稱新竹六燃廠佔地廣大，多棟建築已登錄為歷史建築，交通大學應用藝術研究所去年就展開六燃廠的保溫睦鄰駐站計畫，今天起在交大藝文中心展出六燃文件展，從藝術角度及歷史角度呈現六燃廠與新竹的關係，更透過藝術的表現形式，呈現這個具二戰歷史的時代場域和故事。
交大表示，此次展覽以六燃大煙囪廠房為基地，透過藝術實踐、智慧科技、人文反思等方向，帶動市民與國際社會的參與，希望能讓新竹六燃大煙囪廠房基地轉型成一座活的「新竹生博物館」，也讓居民找回時代的記憶與情感。
交大應藝所團隊以「質疑性設計」作為藝術實踐的方法來介入社會，透過藝術家「質疑性設計」作品的製作來引發思考及參與、討論、溝通，並為六燃歷史進行書寫、探討戰爭工業建築遺構的保存活化議題，作品豐富也具批判性，更有對歷史文物的對話。
如林欣怡展出的作品，以曾居住在一號廠房的離散者、參與此事件的文史工作者和在此聲語場所進行影像書寫的實踐者等3種聲線，構造出「北赤土崎」這個場域的「第三種聲音」，也很具實驗藝術性質。
日裔加拿大籍藝術家井早智代則與交大師生走訪六燃寡婦樓、大煙囪廠房，透過台、日戰後新生代的無邪之眼，來回看與撿拾前人所留下的歷史與地理碎片，並進行歷史文本與對話。
也有學生以大煙囪的故事為發想，探討居住在此居民的生活與過往，還有對文物的記憶等，這些都展現六燃廠的豐富性，且有一系列的講座與對話和工作坊，邀請居民及對六燃廠有興趣民眾參與，展覽展到7月9日。
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交通大學應用藝術研究所師生以新竹市日本海軍六燃廠的歷史場域進行藝術創作與對話，作品豐富多元，即日起在交大藝文中心展出，展期到7月9日。（記者洪美秀攝）
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交通大學應用藝術研究所師生以新竹市日本海軍六燃廠的歷史場域進行藝術創作與對話，作品豐富多元，即日起在交大藝文中心展出，展期到7月9日。（記者洪美秀攝）
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交通大學應用藝術研究所師生以新竹市日本海軍六燃廠的歷史場域進行藝術創作與對話，作品豐富多元，即日起在交大藝文中心展出，展期到7月9日。（記者洪美秀攝）
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交通大學應用藝術研究所師生以新竹市日本海軍六燃廠的歷史場域進行藝術創作與對話，作品豐富多元，即日起在交大藝文中心展出，展期到7月9日。（記者洪美秀攝）
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交通大學應用藝術研究所師生以新竹市日本海軍六燃廠的歷史場域進行藝術創作與對話，作品豐富多元，即日起在交大藝文中心展出，展期到7月9日。（記者洪美秀攝）
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交通大學應用藝術研究所師生以新竹市日本海軍六燃廠的歷史場域進行藝術創作與對話，作品豐富多元，即日起在交大藝文中心展出，展期到7月9日。（記者洪美秀攝）