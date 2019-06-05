「這。不會考」課本漫畫塗鴉展 高雄駁二動漫倉庫登場

2019-06-05 17:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄駁二藝術特區即日起至9月8日，在大義區C7動漫倉庫推出「這。不會考」課本漫畫塗鴉展，展出以臺灣史地為主題的漫畫、動畫和桌遊作品及創作手稿，一窺動漫畫創作者如何將冷僻的歷史文獻視覺化，說出那些課本沒教過的臺灣故事。

高市文化局代理局長王文翠表示，駁二動漫倉庫嘗試挖掘臺灣動漫畫的潛力，推廣臺灣原創動漫畫作品，本次展覽從民眾熟悉的課本主題出發，透過課本塗鴨連結民眾共同的校園記憶。

「這。不會考」的考題，是創作者觀察當代社會所提出的疑問，並以漫畫塗鴉方式、描繪出不同於教科書的多元觀點，試著思考歷史背後與現今的我們之間關連，塗鴉的內容雖不在考試範圍內，但讓民眾能夠跳脫找尋唯一正確答案的思考方式。

整個展場彷彿重回威權時代的舊教室場景，黑板上有「禮義廉恥」精神標語與偉人肖像畫，佈告欄展示著日治時期和國立編譯館所出版的教科書，黑板播放著由公共電視「青春發言人」、與網路原生媒體「故事：寫給所有人的歷史」的合作動畫「那些年的教科書」。

民眾可坐在座位上，回想過去上課時光，課桌上有以立可白塗鴉的古人畫像，也陳列著參展創作者在課本、隨堂測驗紙和科作業簿上的塗鴉。

「這。不會考」同時展出漫畫家李隆杰《1661國姓來襲》的精彩手稿，觀眾可從荷治時期末代長官、軍事指揮官、牧師和土地測量師與國姓之間的角色互動和戰事紀錄，想像國姓爺，而不止步於課本中的鄭成功。

不僅漫畫手稿，展覽也將公開YouTube累積近70萬訂閱人氣動畫頻道的臺灣吧《動畫臺灣史》角色設計演化和分鏡手稿，觀眾將搭乘著「黑啤衝刺號」沉浸在《臺灣世界史》中的大航海時代，從波浪光牆上的手稿看見團隊的創作軌跡。

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