苗栗市公所特色夏令營 「手碟」演奏樂音滌靜心靈

2019-06-05 15:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕聽過「手碟」樂器演奏嗎？苗栗市公所首度辦理暑期夏令營，規劃了英日語、客語、陶藝、積木及多元藝術手作等豐富課程，6日起開放報名；公所今天舉辦宣傳，邀請課程之一的講師蔡致蕙演奏「手碟」，輕柔清脆的樂聲，讓人聽得心靈平靜。

市公所於7、8月推出多項暑期夏令營課程，有「客庄好生活」邀請客語薪傳師將有趣的客庄生活利用故事表演或分享方式呈現，再透過手作印章、錢包、木頭彩繪等，讓孩子從中認識本土語言；也有「英語兒歌開口唱」讓孩子從歌唱、遊戲中，學習英語。另有，LASY創意積木課、纏繞畫、貓裏陶藝夏令營、剪紙、壓克力畫創作等藝術、創意啟發學習。

公所也規劃知名卡通人物英語繪本、經典兒童故事等導讀課程；其中「聆聽手碟」將由蔡致蕙導讀孩子們最愛的火車主題故事，並利用手碟、天鼓、風琴等特殊樂器配樂，引領孩子進入故事中的世界。

蔡致蕙於今天營隊宣傳，演奏「手碟」，引大眾好奇。「手碟」是由瑞士調音家於2000年研發的打擊樂器，採金屬製作，外型與飛碟一樣，因而得名，蔡致蕙說，靠著手掌拍擊發出樂音，雖輕柔，但隨樂器本身構造產生的共鳴，能夠有效向外傳遞，相當能夠抓住聽眾的耳朵。

市公所表示，暑期夏令營於6日上午9點起，開放網路報名，可洽苗栗市公所官網及苗栗市立圖書館臉書粉專。另，公所將於7月6日舉辦「青春3對3」籃球鬥牛賽，第1到4名獎金依序為6000、4500、3600、3000元，5到8名為1500元，報名資訊可上苗栗市公所官網查詢。

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