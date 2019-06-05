移工齊聚台北車站慶祝開齌節！

2019-06-05 15:14

〔記者蔡思培／台北報導〕今天是全球穆斯林開齋日，上午約有千名印尼移工到台北火車站大廳大廳同樂慶祝。台北市副市長蔡炳坤與勞動局長賴香伶也到場關心移工、獻上祝福，勞動局還準備了「香包」送給現場的移工朋友。

今天一大早，台北火車站大廳就有200、300名外籍移工席地而坐、分享傳統食物，慶祝穆斯林開齋日。來台工作已14年的印尼移工阿妮也高舉「我愛台北」的牌子，她直言雖然身在異鄉工作，卻能與朋友慶祝開齋節，讓她感到十分開心，她也強調自己真的很喜歡台北。

賴香伶除了準備了香包給移工朋友，也用印尼語說出「開齋節快樂」，並教導印尼朋友用中文說「端午節快樂」，這樣的語言交換活動吸引很多移工挑戰。賴香伶說，勞動局在過去1個月裡不斷提醒雇主尊重與體諒移工的宗教，今天有許多移工獲得雇主同意休息半日來參加，展現出台灣人對移工文化習俗的尊重與認同。

北市目前約有4.5萬餘名外籍移工，其中70%來自印尼，大多信奉回教，他們從5月5日就開始嚴守宗教教義，在日出後到日落前都不進食。勞動局於本週六下午3點在誠品書店南西店辦理「聽見文化的聲音——從文學認識東南亞」，藉由外籍移工的詩文，帶領市民認識東南亞文化。本周日下午也會在台北火車站舉行移工快閃活動，邀請市民朋友與移工同樂。

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