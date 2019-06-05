新竹市忠靈祠年底透光景觀電梯裝置完成

2019-06-05 15:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市忠靈祠是祭祀國軍英靈，也是榮民家屬弔祭先人之處，但全國忠靈祠多數未設置電梯，不少長輩因行動不便，多只能留在1樓等待，市府民政處向中央爭取400萬元經費，將裝設3層樓高的透光型無障礙電梯，預計年底完工啟用，屆時將可讓長輩及行動不便者上樓看親人了。

新竹軍人忠靈祠原名新竹軍人公墓，1958年啟用，因位處市區較高位置，景色秀麗莊嚴，但因是早年興建，60年都未設電梯，導致部分長輩或行動不便者祭祀困難，市府民政處已成功向役政署爭取到400萬元經費，將蓋建透光型的3層樓電梯，也是全國無電梯忠靈祠中，第一個加裝電梯的示範案例。

民政處兵役科表示，市府代管的忠靈祠，樓高3層，已使用1萬4000個塔位，每逢清明湧現數萬名榮民家屬祭祀，但因過去沒有電梯設備，許多遺孀年事已高、行動困難，只能拄枴杖緩步爬梯，或託親屬上樓祭祀，無法見老伴一面，是不少奶奶心中的遺憾。

民政處爭取到內政部役政署400萬元經費，除增建忠靈祠無障礙電梯，也將整修女廁所，預計7月動工，最快年底完工，屆時將可讓奶奶輕鬆上2樓、3樓看看老伴了。

而新設的無障礙電梯會結合現有無障礙坡道，採玻璃帷幕外牆，打造三面透光的景觀電梯，年底啟用後，將為銀髮及行動不便民眾提供便利、友善、安全的無障礙設施與空間。

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