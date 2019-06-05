阿里山將開第一家國際潮牌酒店 有84間頂級客房

2019-06-05 14:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕大阿里山地區將有第1家國際連鎖旅館進駐！洲際酒店集團（IHG）將在嘉義縣番路鄉公田村巃頭興建「阿里山英迪格酒店」，也是彰雲嘉南地區第1家；今天洲際酒店集團大中華區首席發展官孫健、首席發展總監周洲、發展總監廖淑珒、發展經理陳威廷、霖雲國際開發董事長張枋霖及總經理張哲明等人到縣府拜會嘉義縣長翁章梁，擁有84間頂級客房的酒店，預計於2022年下半年營運。

翁章梁說，阿里山英迪格酒店由在地企業霖雲國際開發出資，委由洲際酒店集團經營，目標鎖定高端客群，他說，霖雲公司取得大面積的巃頭休閒農場，通過環評審查，感謝張枋霖秉持「要做就做最好的」的精神投入旅館業，盼望藉由洲際酒店集團世界級的專業管理及獨特的風格，結合在地文化與鄰里故事，營造阿里山英迪格成為嘉義具吸引力的亮點之一，將嘉義的觀光資訊及物產推向國際舞台。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，英迪格酒店創造業界稱羨的三高奇蹟（高入住率、高單房產值及高平均房價），期待阿里山英迪格酒店「無盡藏哲學」與在地文化元素的融合。

阿里山英迪格酒店由台中半畝塘建築設計，由麗明營造興建，建築本體為地上6樓及地下2層的綠建築，希望營造出「遠離塵囂的休閒生活」，擁有84間頂級客房，飯店裡具備頂樓戶外酒吧、全日餐廳、屋頂觀星平台、休憩冥想空間、多功能VIP室及會議室、游泳池、三溫暖及健身房等設施，引進國際級設計團隊，打造為「通往阿里山無盡藏的鑰匙」，預計2022年下半年營運，將是阿里山地區第1家國際品牌旅館，全台第5家英迪格酒店。

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