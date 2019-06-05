閩南文化節8日登場 連續5週都有活動

2019-06-05 13:35

［記者謝武雄／桃園報導］桃園閩南文化節將於8日至7月8日熱鬧展開，除規劃系列閩南特色陣頭、戲劇、舞蹈、音樂、美食、半年節祈福等活動外，連續5個週末假日都有精彩活動，市府文化局今天在局前廣場舉行開幕記者會，市長鄭文燦也提到，今年將有50組團體參與藝閣踩街活動，宛如傳統版的cosplay，令人目不暇給。

鄭文燦說，桃園具有豐富多元的族群特色，包括閩南、客家、原住民、眷村、新住民等，市府積極辦理各項活動促進族群交流與融合，其中桃園閩南文化節舉辦已經邁入第七個年頭，去年文化局成立「閩南及民俗文化科」，專責推動閩南文化、民俗文化及工藝發展，市府也給予預算支持，希望讓文化節表演節目更加豐富精彩。

文化局長莊秀美表示，今年閩南文化節一系列活動，涵蓋閩南風俗民情、人文藝術、語言文字、宮廟文化、宗教信仰、美食小吃等，連續5個週末假日都有精彩活動，其中第1週「藝閣 VS 踩街」邀請50台大小藝閣車踩街為活動揭開序幕，另邀請金鐘獎雙影后王琄、楊麗音同台飆戲；第2週「總舖師比賽」澎湃辦桌菜配精彩舞台活動，看看誰是最強總舖師。

第3週「閩南懷舊金曲音樂會」邀請金曲歌王蕭煌奇、施文彬等歌手輪番演繹經典；第4週台灣原創音樂劇「釧兒」盛大登場，由藝人澎恰恰與歌仔戲班演出身騎白馬過三關；第5週「鬥陣」陣頭藝術匯演，邀請14隊國內、外特色技藝陣頭尬場。

莊秀美說，另「深度體驗營」，帶領民眾深入了解閩南特色，同時推出「閩南文化節系列活動攝影比賽」，力邀各界攝影愛好者捕捉桃園閩南文化之美，希望透過一系列閩南風俗民情、人文藝術、語言文字、宮廟文化、宗教信仰、美食小吃等各式活動，讓民眾品嚐閩南文化特色，各項活動報名方式，請見活動官網。

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