回教徒開齋節日暨禮拜 數百位穆斯林擠滿斗六行啟記念館

2019-06-05 13:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣新移民姊妹協會慶祝開齋節，今天上午在斗六行啟紀念館前廣場舉辦開齋節日暨禮拜活動，數百位穆斯林朋友擠滿廣場，與全台穆斯林共同歡慶開齋節，象徵穆斯林神聖齋戒月結束。

雲林縣內的印尼籍移工統計有8265人，多信仰伊斯蘭教。開齋節是伊斯蘭教一年中重要節日之一，在經過為期一個月齋戒月後，穆斯林家家戶戶會享用豐盛的開齋飯，以慶祝一整個月的齋戒功德圓滿，並會與親友相聚，共同歡慶開齋節， 熱鬧的氣氛就如同華人的新年，是全球穆斯林團聚慶賀的節日。

雲林縣府表示，縣府照顧在縣內的穆斯林朋友，除籲請雇主應尊重宗教信仰自由，不得禁止移工參加各種宗教活動外，並積極推動各項新南向政策，除協助縣內廠商建立清真市場發展策略及輔導申請清真認證準備，加強東南亞國家經貿交流、推動新住民子女教育、促進外籍移工勞動權益等等，一方面可以協助業者投入廣大的伊斯蘭市場，另一方面更可以照顧縣內穆斯林人士，吸引更多觀光客。

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