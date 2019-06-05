直球對決？蔣月惠聲援黃國昌 將赴周碧雲養雞場現勘

2019-06-05 13:29

［記者陳彥廷／屏東報導］連日緊咬屏東縣議員周碧雲於枋寮所經營樂樂等5間養雞場違法的立委黃國昌，今天晚上就會夜宿屏東，實地體驗雞糞味，夜宿地點至今保密，但已引發民眾高度關注，而日前遭周碧雲在議會消音的縣議員蔣月惠將到場陪同，外界對全縣唯2破萬票女性縣議員之間的「直球對決」抑或「復仇」，已是茶餘飯後且熱烈討論的話題。

由於周碧雲曾聲明邀請黃國昌參觀她的養雞場，明天蔣月惠到場，鄉民也譽為是「南北戰神合體」，事態如何衍變是讓已被臭到不堪其擾的鄉民引頸期盼。

周、蔣兩人於議會場上恩怨，現在已因樂樂養雞場空氣公害事件而出現新戰場，加上黃國昌前來現勘，是否延燒議員個人事業備受關注。

據悉，蔣月惠認為她與周碧雲原本並無瓜葛，但日前消音事件實在太誇張，兩人間可有可無的同事情誼早就「撕破臉」蕩然無存，此行也被外界視為「雪恨」。

對此，蔣月惠回應，樂樂等5間養雞場所造成公害早已在議會上數度被討論，鄉民也數度向她陳情，將到場聲援黃國昌，對於雪恨之說，她則直言這部分她不會干涉外界想像，自然也不會予以否認。

面對「戰神」前來「踢館」，周碧雲昨晚先是在個人臉書及臉書粉專皆PO出「火紅的樂樂雞場爆給您聽」視頻，片中介紹其養雞場的規格是最高端之水濂環控密閉式美國進口設備，堪稱「全台最先進」，也向農委會及縣政府喊話要維護合法科技農業應出來說公道話，並強調不容許外界踐踏傳統產業消滅農業，看來是嚴陣以待。

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