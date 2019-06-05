「供養」藝術極致美學 宗博館看得到國寶級珍藏

2019-06-05 13:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區世界宗教博物館即日起至8月18日推出「供養藝術－心．器．法的對話」特展，2百件宗教供養器物及文人清供的藝術品現場展出，其中宋代瓷器更是翹楚，國寶級的秘色窯「八菱瓶」、汝窯「水仙花瓣盤」難得一見，令觀眾讚嘆連連。

宗博館長陳國寧說，「供養」是發自尊重恭敬的誠心奉獻供物，宗教的「供養」包含具體的供品器物及信仰儀式與修行，當信仰融入生活，生活器物運用於宗教儀式，裝載珍貴的供品與虔誠的心意，化身為神聖且特殊的禮器，在文人雅士手上更大放異彩，淡化供養器物的宗教色彩，昇華至藝術品等級，放在廳堂、書齋等處，修心怡情養性，增添生活情趣。

策展人鍾偉愷說，這次展區以「宗教供奉聖壇」、「文人清供藝術」兩大主題呈現，宗教供奉區以印度教、道教、佛教3個東方宗教為主題，個別布置獨立聖壇，介紹供奉形式與器物及背後內涵，不論是印度教唱誦祈禱文所使用的樂器，或拂塵、孔雀扇等器物；或道教為酬謝神恩的「斗燈首」，都能近距離觀察。

文人清供藝術區，布置得相當雅緻，展出「文人清供」的文玩：書畫、茶、花、香道與琴等歷代珍品，其中溫如玉、明如鏡的瓷器，是清淨供器的巔峰，尤其單色釉彩，有拈花微笑的禪意，觀之令人心靈澄淨。

陳國寧推薦，五代秘色窯的「八菱瓶」，顏色優雅神秘，做工精緻細膩，據傳全球只有3只；宋代汝窯的「水仙花瓣盤」，盤上花瓣造型的弧度堪稱一絕，連故宮博物院都看不到。

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