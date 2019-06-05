綠竹筍盛產期到來 專家教你挑綠竹筍

2019-06-05 12:40

〔記者蔡思培／台北報導〕每年6月到9月是北市綠竹筍盛產季，北市產業發展局今天舉辦記者會，除請來專家分享挑綠竹筍秘訣、也邀請廚師設計3道綠竹筍料理，讓民眾在家也能輕鬆做出美食。

木柵區農會萬興竹筍班班長黃勢棠表示，綠竹筍的大小不會影響口感，建議應該從外觀白白、胖胖、彎彎的挑起、而且尖端不能是綠色的、筍形不能過長。他也教導民眾，綠竹筍只要使用水煮就很好吃，可以先用冷水洗乾淨，然後用大火將水煮滾，再轉成小火悶半小時，煮熟就可以直接吃。

黃勢棠建議民眾，可以將一個禮拜的綠竹筍量一次煮熟，如此一來省錢也省瓦斯。未吃完的綠竹筍可以放進冰箱冷藏，最佳賞味期7天內都能涼拌使用，7天後也可以拿來炒菜、當配料。他指出，目前市場1斤約160元、花博農民市集則有推廣價每斤約150元。黃勢棠說，農民平常凌晨一點就要出門採綠竹筍，早上會將竹筍送到花博農民市集販賣，所以花博的綠竹筍不但新鮮也便宜。

獲奧林匹克餐飲烹飪大賽金牌肯定的主廚黃景龍，這次也帶來三鮮筍丁粽等3道創意十足的綠竹筍料理。他表示，筍子不但鮮甜，膳食纖維非常高，如果端午節吃太多糯米，筍子有助消化，將筍子包入肉粽，能讓料理更加美味健康。

配合綠竹筍季，北市北投、士林、南港、景美、木柵、松山區農會6至8月都會陸續舉辦綠竹筍相關體驗遊程，活動內容包括DIY筍子料理、農園參觀導覽、古圳巡禮、挖採筍體驗等，民眾可向農會查詢報名。

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