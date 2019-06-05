地檢署前脫鞋留下何意？ 網友解釋...

2019-06-05 12:57

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕俗話說「歹路不可行」，一名高姓超商店長在臉書po出隔鄰嘉義地檢署廣場前石墩被放置鞋子的「鞋照」，因曾經見過被告或更生人光著腳進入店內購物，認為兩者可能有關連，不解這樣做有何特別用意？上網詢問大家意見，有網友創意回應：「你撿了會有人衝出來叫你『姐夫』」，而有網友則說：「去邪（去鞋）！」

嘉檢資深法警說，廣場都有人負責巡邏，沒特別注意有此情形，最近地檢署外牆施工，是否因承包商或施工人員因雨天鞋子淋濕而脫鞋曬太陽，會再行了解。

高姓超商店長說，「鞋照」約半年前拍的，他在地檢署附近經營超商約10年，見過鞋子放在廣場情況5、6次，加上曾經見過被告或更生人光著腳進入店內購物的經驗，認為兩者可能有關連，有想過直接問對方，但因對方表情不和善而作罷，不懂這到底是什麼狀況？疑惑詢問大家「轉運改運嗎？」

這篇po文一出引來網友留言回應，「地理位置不錯！曬太陽通風！解脫！」「他去接地氣，等等就回來了，（路跑三圈）」「這寓意感覺是在法院前奔向自由！」

民俗專家廖大乙說，人長時間行走需要穿鞋，鞋穿在腳上除保護腳，另一意思隱含腳踏實地，被告或更生人離開地檢署後脫鞋，並把鞋子留在當地，應是自認終獲解脫，或受到誤解冤枉，有時會以回頭吐口水，並用力踩地一下，代表著「不要再來了！」

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