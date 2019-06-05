癌前病變及早治療 有效翻轉口腔癌

2019-06-05 12:34

［記者王涵平／台南報導］45歲王姓男子嚼檳榔已戒掉10多年，但仍有抽菸習慣，因口腔內有白斑就診，柳營奇美醫院牙醫部口腔顎面外科醫師邱聖富診斷為口腔黏膜白斑，目前每3個月追蹤，無復發情形。

邱聖富表示，平時口腔內有出現異狀，就應多加留意，倘若發現口內有持續2週以上之潰瘍、白色/紅色斑塊、頸部腫塊時，切勿自行到藥局買藥塗抹或服用，可至有口腔外科、耳鼻喉科的醫療院所進一步檢查治療。

他說，王男抽菸每日約1包，已經20多年，口腔黏膜白斑施以二氧化碳雷射治療並戒除抽菸習慣。另53歲李姓男子，有菸、酒、檳榔習慣，因舌頭一突起腫塊而自行買藥塗抹，但持續半年未改善而來就診，經臨床診斷為疣狀增生或是疣狀癌，門診實行切開性切片後確診為鱗狀上皮細胞癌，後安排手術切除，術後病理分期為口腔癌第一期，目前每1個月追蹤，無復發情形。

邱聖富指出，多數口腔癌患者會先在口內出現口腔癌前病變症狀，再惡性轉變為口腔癌，因此早期診斷出口腔癌前病變並預防其惡性轉變是相當重要的。口腔癌前病變並不是口腔癌，但若症狀發生後置之不理，則有極高的可能性會發展成口腔癌。口腔癌前病變發生的成因與口腔癌類似，像是嚼食檳榔、抽菸、飲酒等不良的口腔習慣、病毒感染、基因、陽光曝晒、不適當的假牙刺激等。

他說，目前國民健康署有補助30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔者）、吸菸民眾或18至30歲嚼檳榔（含已戒檳榔者）的原住民，每2年1次的口腔黏膜檢查，民眾可持健保卡至健保特約之牙科、口腔外科、耳鼻喉科、家醫科等醫療院所檢查。

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