桃園開齋節 湧入上千伊斯蘭信徒

2019-06-05 12:27

［記者謝武雄／桃園報導］今天是伊斯蘭教開齋日，市府在桃園區建國雲林里聯合集會所舉行「2019桃園開齋節」活動，現場湧入上千位伊斯蘭信徒，信徒們在祝禱師帶領下禱告、祈福、念誦可蘭經，最後並向西方麥加阿拉真神方向跪拜，市長鄭文燦也和大家分享傳統的薑黃飯，大家也握手互道恭喜，希望新的一年更順遂。

鄭文燦也祝福現場現場的移工朋友在開齋祈福後，一切平安如意，邁向更好的生活，他說，桃園約有11萬名外籍移工，其中來自印尼的移工約2萬9000人，占總數1/4，印尼移工主要信仰的伊斯蘭教，也感謝駐台北印尼經濟貿易代表處安排祝禱師到場協助開齋儀式進行。

鄭文燦也提到，移工對桃園城市發展相當重要，東南亞外籍移工朋友以越南、印尼、菲律賓與泰國為大宗，其英文的第一個字母分別是V 、I、 P、 T，符合VIP for TaoYuan的概念，可以說是桃園最好的朋友，希望移工朋友們除在桃園工作外，也能夠在城市中過好生活，在工作之餘參加各種活動，市府勞動局也會盡力協助移工朋友，保障移工朋友的權益與生活。

勞動局長陳靜航表示，伊斯蘭齋戒月是依照伊斯蘭曆擇定，所以日期並不固定，今年伊斯蘭齋戒月於5月6日開始，這段期間伊斯蘭信徒只有在太陽下山後才能吃東西，今天舉行開齋節，慶祝1個月的齋功圓滿完成，對伊斯蘭信徒而言，就像中國人的過年，行握手禮也代表以往的恩怨全部擺一邊，有一笑泯恩仇的味道。

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