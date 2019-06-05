靜宜大學推動「數位學伴」 彌補偏鄉教育資源不足

2019-06-05 12:22

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學配合教育部政策推動「數位學伴計畫」，透過線上課後輔導，提供台中市和平區梨山國小、大安區海墘國小、大甲區東明國小及彰化縣溪州鄉成功國小等4所偏鄉學、共54名學童課後學習，彌補偏鄉教育資源的不足，為偏鄉學童點燃希望、樹立榜樣！

靜宜大學校長唐傳義希望大學生透過「數位學伴計畫」，分享學習經驗、增進聆聽技巧，並藉由多元教學方式，啟發小學伴的學習動機及跨領域能力；教務長鄭志文表示，靜宜是天主教大學，培育學生發揮專業、關懷弱勢。大學生加入數位學伴，依偏鄉學童需求，透過視訊連線，以多元教材及教學方式，建構學習平台，在教學相長中，也能瞭解如何關懷小學生，未來成為好老師。

資傳系主任劉國有指出，為提升偏鄉學童學習成效，教育部13年前開始推動「數位學伴計畫」，靜宜今年招募70位各系所學生，結果有200多人報名，參與十分踴躍。

靜宜大學財金系一年級學生徐昊葳表示，之前就讀的學校就位處偏鄉，也曾是「小學伴」，進入大學後，以回饋的心加入靜宜數位學伴的行列，因自身經歷，服務過程深刻瞭解到偏鄉學生的需要，對於生命也有不同的體會，希望未來能繼續為偏鄉學生盡棉薄之力。

中文系三年級來瑞芝因修習教育學程、想累積教學經驗，而加入數位學伴，她表示，小學伴一開始冷淡，現在已願意敞開心房、分享心情，臉上也露出更多笑容，自己小時候因家人忙碌，沒有人可傾訴，跟小學伴互動時就像回望小時候的自己，很高興參與「數位學伴計畫」，希望小學伴健康快樂長大！

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