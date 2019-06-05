享「髮」！3位美少女創意發想讓癌友美麗一「夏」

2019-06-05 12:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕「他想髮、我享髮！」為了關懷癌症病友，彰安國中3位陽光美少女，發起校園「有想髮」的捐髮行動，她們不僅自己捐髮，更設計看板及行動口號，透過朝會演出、午餐時間廣播及各教室巡迴宣導，召募全校師生們一起加入捐髮行動，用一束束的頭髮將愛傳出去，讓癌症的病友重新擁有頭髮，享受被愛包圍的感覺，更讓癌友也可以美麗一「夏」。

彰安國中一年級、709班學生，陳姿穎、吳欣璇、高瑢耘，3人都曾有捐髮的愉快經驗，吳欣璇是在國小1年級時，認識切膚基金會，在家人鼓勵之下，將一頭長髮剪掉捐出。陳姿穎和高瑢耘分別是因為無意間美髮師及媽媽的鼓勵，將長髮捐出。

吳欣璇說，第1次頭髮「咔嚓」剪掉的瞬間，她難過得掉淚，但後來看見自己捐出的頭髮製成俏麗的短髮，讓癌友重拾美麗，她的心情秒間雀躍不已，目前已經獲得3張切膚之愛的感謝卡，明天（6日）要跟同學們一起來捐第4次頭髮。

高瑢耘說，捐髮後過不久，放學後回家看到1張感謝卡在信箱裡，心中感動不已，從此決定要捐髮幫助癌友。

3人連日來利用中午午餐過後、下課等短暫休息時間，分頭到老師辦公室、班級教室，高舉自行設計製作的「他想髮」、「我享髮」大字卡及文宣，向師生們召募捐髮，甚至主動向學務處爭取，利用朝會時間上台鼓吹，行動感動同學，709班一共有10位同學加入「 有想髮」捐髮活動。

校方將於明天（6日）下午舉行「 有想髮」捐髮活動，未來也希望讓捐髮活動成為常態性，活動預計每個學期辦1次，讓更多人都能「有髮捐髮」，一起分享愛。

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