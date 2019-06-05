不輸頂大生 屏大學生程式能力檢定全國第5

2019-06-05 12:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國境之南大學生的程式能力可不輸北部學生，在上月28日結束的大學程式能力檢定（CPE）中， 國立屏東大學資工系三年甲班學生簡士傑，改寫了資工系另一名同學賴慈馮保持1年多系上最佳全國成績第14名， 一舉攻進了第5名。

屏大資工系表示，此次共有2289個不限學歷者報考，簡士傑以答對6題（全部題目共有7題），和其他8位參加者一樣、依解題時間排序第5，並且打敗了許多頂尖大學的學生，顯示屏大資工培養程式設計人才的成果耀眼，完全不輸給一流的大學。

簡士傑表示，解題對他來說是課後有餘力去做的事情，一方面可以提升自己程式編寫的能力，另一方面也能夠讓自己以更多不同的角度去思考，因為一道題目不一定只有一套解法，可以同時有很多套解法，在這個思考不同解法的過程中，也可以提升自己的思考邏輯。

而在資工系上修過的資料結構以及演算法，更是在解題中的一大關鍵。簡士傑建議，對解題有興趣的同學能在這兩堂課好好學習，一定可以對解題能力大有幫助，但也不代表其他門課就要放掉，最重要的還是要自己親手去實踐理論，程式能寫就盡量多寫，能當成樂趣就當成樂趣。

簡士傑還說，如果同好願意多花點時間，說不定也會對自己的進步感到訝異，煩悶之餘，也可以把解題得到的回饋，當成給自己的犒賞，激勵自己更主動去精進程式能力，樂在學習，挑戰自我。

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