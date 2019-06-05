不再做肝苦人！抗C肝病毒新藥問世 醫師：治癒率9成以上

2019-06-05 12:22

〔記者王俊忠／台南報導〕47歲陳小姐是位C型肝炎患者，其母親也是C肝患者，陳母曾接受過干擾素與雷巴威靈治療，因無法忍受副作用而中斷治療，後於肝硬化過世。陳小姐因害怕干擾素副作用、不敢治療。奇美醫院醫師表示，近年來C肝抗病毒新藥問世，陳女趁此良機接受約3個月新藥治療，體內C肝病毒已完全清除，沒什麼副作用產生。

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師陳建安指出，C肝病毒是經由血液、體液傳染，預防是首要工作，不當輸血或性行為、共用牙刷、刮鬍刀有可能感染C肝，因拋棄式醫材逐漸普及，大幅減少經由輸血或注射針具的感染途徑；此外，一般來說，共用餐具、握手或擁抱是不會傳染C肝。

陳建安特別提醒，因為感染C肝後有8成的人不會有症狀，初期症狀也輕微，一般是疲累、虛弱或腹部不適、沒胃口、體重減輕、輕微黃疸等，大多數患者都不自覺染上病，不可不慎！

陳醫師表示，感染C肝病毒後約8成會演變成慢性C型肝炎，慢性C肝若不治療，隨時間進展約有2成5患者在20至30年內進展成肝硬化，喝酒也會加速肝硬化形成，一旦肝硬化後，每年有2至7％機會產生肝癌，肝癌是國人10大癌症的第2名，致命危害性不容小覷。

他說，以往治療C肝是運用干擾素到併用口服雷巴威靈，因為副作用很多，後來藥界發展出直接作用抗病毒藥，近年新一代的抗病毒藥不需使用干擾素、副作用大幅減少、療程短、全口服，治癒率高達9成以上，只要避開與其他藥物的交互作用，基本上使用很安全，我國衛福部期望到2025年能讓C肝在我國完全徹底消滅絕跡。

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