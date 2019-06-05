醫病》7歲女童常放空、忘東忘西 確診竟是小兒過動症

2019-06-05 11:51

〔記者張議晨／宜蘭報導〕7歲、就讀小學一年級的小花（化名），上課時經常無法專心，還時常忘東忘西，媽媽擔心帶著小花到醫院就診，最後確診為小兒注意力不足過動症，經吃藥治療，病情已穩定控制，求學表現也順利獲得改善；醫師指出，ADHD治療後，都能獲得有效控制，提醒家長不應懼怕就醫。

羅東博愛醫院身心暨精神科主治醫師吳俊漢表示，家長若發現孩子注意力與同年紀孩子相比較短暫，且經常有過動、衝動情況，就有可能是注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）前兆。

吳俊漢解釋，ADHD與大腦前額葉發展較慢有關，影響到孩子的注意力，一般會對生活、學習造成困擾，若孩子在12歲前於家中、學校、安親班的表現幾乎一致，且持續超過6個月以上，很高機會會確診為ADHD。

一般民眾對ADHD認識為坐不住、動來動去，但吳俊漢說，ADHD症狀每人表現狀況不同，以女孩子來說，症狀通常是在課堂上放空，不會有衝動表現，因為行為不影響班級秩序，常常被家人、老師忽略症狀。

7歲的小花，在課堂上常失神，不僅時常忘記帶東西回家，課堂作業也很難寫得完，所幸家人發現得早，就醫確診為ADHD後，隨即投入治療，目前病情狀況以逐漸穩定，與正常孩童無異。

吳俊漢說，部分孩子在18至20歲期間，ADHD症狀會緩解、穩定，甚至痊癒；雖有些家長對ADHD用藥存有疑慮，擔心會造負面影響，但其實有許多孩子經治療後，反而對學習有相當大幫助。

吳俊漢強調，ADHD治療需多管齊下，除了藥物之外，家長的態度也相當重要，接納、同理與陪伴孩子，通常能給予孩子正向幫助，同時也建議要避免讓孩子經常接觸3C產品，避免加重孩子ADHD症狀表現。

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