新北市危老都更動工 30年舊公寓變身每坪上看80萬元

2019-06-05 11:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區中安街88號、原本是5層樓的30年老舊公寓，因地震造成房屋結構受損，向新北市都市更新處申請危老重建計畫，結合建商改建14層樓高的住商大樓，每坪上看80萬元，今天上午舉行工程動土典禮，老住戶們都很期待能趕快住進有電梯的新房子。

都更處總工程司盛筱蓉說，中和區中安段危老重建案位於中和4號公園及國立台灣圖書館旁，鄰近捷運永安市場站，地理位置佳，地上建築物原本是老舊的5層樓公寓沒有電梯，長輩上下樓梯不便，加上921地震造成房屋受損，所以原有的20戶住戶有共識改建，並且與建商達成分配協議。

因為建商直接參與，不再經過建設公司轉一手，成本回饋住戶，每戶都能分回原本的室內坪數、外加車位，以及興建期間的租屋津貼，住戶都很滿意，地主代表葉吉松說，住戶只要求安全第一，建商則是分到全部14層樓、52戶中的32戶，其中包含兩間一樓店面，因為地段佳，已經預售一空。

盛筱蓉說，都更處提醒民眾，危老條例提供施行起3年內的申請重建計畫，10%容積的時程獎勵，民眾可儘快整合向市府申請。

本建案也結合工務局、億安建設及復興商工產官學合作，進行圍籬綠美化圖像設計競賽，並於今天由新北市副市長陳純敬頒獎。

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