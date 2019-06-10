天天吃好料》嘉市瀟湘園湘菜 香辣又爽口

2019-06-10 09:11

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市開業20多年的「瀟湘園」以蔥油餅、餡餅聞名，31歲的二代張林嘉勇於開創，2017年在彌陀路開設瀟湘園湘菜館，專攻餐廳菜，將童年在中國湖南長沙生活的美食記憶轉化為技藝，讓嘉義鄉親也能吃到香辣爽口的湘菜，有熟客一吃上癮，每週報到解饞。

張林嘉對湘菜的熱情及掌握，源自他的成長背景，張的外公是嘉義人，二戰期間被徵召到中國從軍打仗，娶妻生下張母，張母與從事電信工程的張父結婚後，1996年舉家回台依親，起初在民國路賣蔥油餅，隨眷村拆遷，店面移往仁愛路，舅舅則在和平路賣餡餅。

張林嘉因從小耳濡目染，對餐飲懷抱熱忱跟夢想，就讀東吳高職餐飲科時就考取中餐丙級證照，畢業後到淡水、桃園、雲林等餐廳擔任學徒磨練廚藝，當兵退伍後還到中國新東方餐飲學校進修、專攻湘菜，考取中級、高級廚師證照；因曾在長沙待到8歲、熟悉當地美食文化，他說因湖南長沙夏季氣候炎熱、潮濕，烹調重調料、酸辣，家畜、家禽跟魚蝦講究新鮮，而冬季又濕又冷，發展出湘菜中不可或缺的臘肉。

張林嘉雖祖籍在長沙，但因從小在台灣成長、生活，學成後沒有待在中國發展而回到嘉市創業，並因應台灣人口味改良，讓鄉親品嘗道地湘菜之餘，不會吃得過油、過辣。

店內如剁椒魚、水煮牛肉、口水雞的肉品、辣椒，由張林嘉每天上市場採購，辣椒醬則自中國採買帶回，其中剁椒魚的辣椒須先加入鹽、酒醃漬，再與拌炒好的蔥、薑、蒜等調料製成剁椒醬料，淋在蒸熟的魚身上，香氣四溢，口水雞則切好裝盤，淋上熬煮的高湯及撒上辣椒、花椒等佐料，肉質鮮嫩、辣而不麻，均是店內最受歡迎的菜色。

陳姓客人說，每道菜香氣十足，看起來很辣，吃下肚卻不辣口，所以每週平均來吃一、兩次，也是每逢親友來訪時必推薦的口袋名單。

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瀟湘園的水煮牛肉香滑開胃。（記者王善嬿攝）

口水雞是湘菜的涼菜，香辣開胃。（記者王善嬿攝）

張林嘉是瀟湘園第二代，返嘉開湘菜館。（記者王善嬿攝）

店內擺設老闆收藏的白酒。（記者王善嬿攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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