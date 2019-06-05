揪感心！公車司機收到畢業生致謝卡 感謝3年平安上下學

2019-06-05 10:10

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市359路公車行經西苑高中，是許多學生通學的交通工具，日前2名畢業生寄卡片給公車司機，感謝3年來讓他們每天平安上下學，並表示，畢業後不知道還能不能每天搭359公車，但會記得高中3年有1位好司機。司機收到信後，除了感謝學生的肯定，也祝他們「畢業快樂」。

這2位西苑高中畢業生未署名，其中1人表示，感謝3年來每天載他們上下課，雖然對司機而言，只是一份工作，但對他們來說，「每天平安上下課是件多幸福的事」。

另1位學生指名給施姓司機，並表示，從市警局到西苑高中只有359公車，3年來，幾乎每天都搭他駕駛的公車上學，非常感謝他的堅持與盡責，讓每位乘客都能平平安安到達目的地，畢業後不知道還能不能每天搭359公車，但會記得高中3年有1位好司機。

對此，施姓司機表示，感謝西苑高中同學們的搭乘，讓每位乘客平安到達是司機職責，西苑高中同學太可愛了，去年畢業生是送糖果當面表達感謝，今年這2位同學可能比較害羞，以寫卡片方式感謝，也祝同學們畢業快樂。

捷順交通指出，施姓司機已於該公司服務3年，固定行駛359路線，不管在行車安全或服務態度上，皆受民眾肯定，平常公司也都會向司機們宣導，載送乘客要像載自己的家人一樣，司機們也都做到，才會維持好品質，帶給乘客良好的搭乘環境。

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