醫病》大腸癌第三期病患 醫強烈建議化療提高存活率

2019-06-05 09:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕綜藝大哥賀一航8年抗癌，還是不敵病魔離世，讓人不捨！醫師提醒，約50歲屬於年輕的病患罹患大腸癌第三期，強烈建議接受「輔助性化學治療」，將可提高存活率和減少復發或轉移機率。

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒，是大腸直腸癌的權威，他表示，今年三月就曾看到賀一航在接受媒體專訪時，坦言2011年被診斷出罹患大腸癌第三期，但因擔心化療後整個人會敗壞，因此拒絕化療，手術開刀後也鮮少提及自己的病況，賀並鬆口透露，「因為怕痛，自己沒有接受化療，也沒做健康檢查」，用吃好睡好、保持愉悅心情對抗病魔。

賀一航的說法，令他感到擔心，因為「在大腸癌的治療準則，第三期的病人手術後是需要接受輔助性化學治療的。」

陳自諒指出，根據學術和研究，零期的大腸癌治癒率幾乎是100%，第一期在手術也有90~95%的5年存活率。第二期與第三期的5年存活率分別約為85%與80%，而第四期則降低至約10~20%。

陳自諒表示，約50歲屬於年輕的病患罹患大腸癌第三期，會強烈建議接受「輔助性化學治療」，可以提高存活率和減少復發或轉移機率。而輔助性化學治療對年輕的大腸癌病患可能會有手麻、嘴破、輕微的拉肚子等情況、掉髮機率不高，對身體比較不會傷害那麼大，但比較年長超過85歲的大腸癌病患，化療可能會有比較多的後遺症。

中醫大新竹附醫癌症中心主任鍾智淵也建議，面對大腸癌的治療應遵循專科醫師建議，才能有最大的存活機會。

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