美麗的誤會！種杏鮑菇意外長出12公斤重的野菇

2019-06-05 07:42

〔記者謝介裕／南投報導〕以培育杏鮑菇聞名的南投縣名間鄉「弄福農場」，最近發生一起怪事，堆置在戶外回收場的廢棄太空包，竟然也長出「菇」，而且體型約是冷氣房培育室裡頭杏鮑菇的10倍大，令人嘖嘖稱奇﹗

「弄福農場」負責人即是前名間鄉長陳聰鑑表示，農場員工多半認為，此巨菇既是從杏鮑菇廢棄太空包中生長出來的，哪麼品種也應是「杏鮑菇」，若真是如此，便是他見過最巨大的杏鮑菇，並打趣說，難道真如台灣俚語：「骯髒吃、骯髒肥？」

陳聰鑑說，12年前，因響應政府精緻農業才成立「弄福農場」，並展開杏鮑菇培育工作，因杏鮑菇十分嬌貴，須在全天候的冷氣房培育，溫度多半維持在攝氏15度左右，宛若照顧襁褓中的孩子般，必須隨時留意濕度、空氣對流、送風、氧氣及二氧化碳含量等種種變化，稍有不慎，杏鮑菇便可能夭折，導致前功盡棄。

在如此高成本及環保考量下，用過的太空包，也不隨意丟棄，而是集中在農場1處戶外回收區，再進行細部分類處理，不料，1週前，有1個廢棄太空包竟長出白色的菇，起初也不以為意，沒想到愈長愈大，經過測量，高約60多公分、重達12公斤，連蕈傘也比成人的頭還大，不像杏鮑菇多半如人的手掌般大小，巨大到讓人不得不懷疑是杏鮑菇突變種？

農委會特有生物研究保育中心菇蕈研究專家林子超，看過該巨菇影片後，直稱：「誤會大了﹗」，此菇並非杏鮑菇，而是1種名為「巨大口蘑」的野菇。

林子超進一步解釋表示，太空包用過後，裡頭還是具有一定的養分，雖然該農場廢棄的是杏鮑菇太空包，但以目前戶外溫度動輒攝氏30度的高溫環境，杏鮑菇菌絲恐難存活，反觀，生長在熱帶、亞熱帶的「巨大口蘑」，本身就是1種土棲腐生大型菇類，擁有強大的生命力，高度有時可達100多公分，極可能其孢子剛好掉落在此廢棄太空包，加上顏色也與杏鮑菇一樣是白色或灰白色，才會讓農場人員誤以為出現突變種。

不過，還好「巨大口蘑」本身無毒，也可食用，不致於影響人體健康，但因纖維較粗，口感不如杏鮑菇如此受人喜愛，也可算是1場「美麗的誤會」。

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