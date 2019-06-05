06/05 各報重點新聞一覽

2019-06-05 06:44

自由時報

六四30年 美痛斥：中國人民受新一波迫害

美國國務卿龐皮歐在六月四日中國天安門屠殺事件三十週年這一天，痛批中國的人權紀錄，指六四屠殺發生三十年後的今天，美國已經對中國人權進展不抱希望，他促中國完整公開說明這起事件中遭殺害或失蹤者狀況，並且釋放政治犯和維吾爾族穆斯林。

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年輕乳癌患者家族檢測 2成5有遺傳基因變異

乳癌連續十三年位居國人女性癌症發生率第一，中山醫學大學附設醫院乳房外科近兩年來針對具有家族史、年輕型或合併卵巢癌等乳癌患者的家族進行檢測，發現廿五％有遺傳性乳癌突變基因，有乳癌家族史者可考慮做篩檢，提早預防或治療。

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「我是黨內最強的候選人」 賴：清流勝韓流，台灣免憂愁

已表態競選總統的高雄市長韓國瑜六月一日凱道大造勢引發政壇關注，對於目前的「韓流」現象，正爭取民進黨總統提名的前行政院長賴清德昨接受本報專訪時指出，以目前而言，不管是社會真實反應或民調，都反映一個事實，就是「我是黨內最強的候選人，我可以打敗韓國瑜」，「清流勝韓流，台灣免憂愁！」

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蘋果日報

出版巨擘 平鑫濤走了 瓊瑤以花葬夫

皇冠文化集團創辦人平鑫濤因中風和失智臥床3年，上月23日晚上9時8分因心肺衰竭病逝，享耆壽92歲。過世當天，結髮40年的作家妻子瓊瑤陪在身旁，他與前妻的3名子女平瑩、平珩和平雲及子孫們也隨侍在側。2年前瓊瑤和平家子女為一根鼻胃管反目，瓊瑤就此交出照顧權，如今隨著平鑫濤辭世，昨早火化後兩方人馬齊聚陽明山「臻善園」的花葬儀式，50年來所有恩怨情仇應也隨著骨灰入土一筆勾消。

警訊 韓國瑜各項民調下滑 與蔡差距縮至3.8百分點 學者：勿沉醉同溫層

6月1日韓國瑜在總統府前凱達格蘭大道熱鬧誓師大會，並未反映在民調上。《蘋果》最新總統大選民調顯示，韓不論是在各年齡層，還是不同教育程度的民眾，支持率都下滑。學者說，這代表中間選票快速流失，籲韓勿再沉醉在造勢活動的「同溫層」中，應快對巿政有所作為，才能贏回中間選民。

聯合報

「黨除了罵蔡 沒其他動作」朱立倫質疑：國民黨總戰略在哪？

國民黨總統初選競爭激烈，黨內謠言滿天飛，引發參選人不滿。國民黨中央提名五人小組昨天拜會新北市前市長朱立倫，朱當面提醒，他近來走訪基層，很多人都說看不明白黨中央「二○二○選舉的總戰略到底是什麼」；鴻海董事長郭台銘昨天也轟黨中央在處理黨員團結的努力不夠，造成「黑郭」、「卡韓」， 「所有事情都讓我背在身上」。

紙容器氾濫 回收障礙重重

台灣外食人口多，加上限塑政策推波助瀾，用紙盒、紙碗盛裝餐食是生活的日常風景，估計一年至少消耗八十億個紙容器（不含紙杯），每人每年用掉三百卅九個，平均每月廿八個，其中又以紙餐具為大宗。但據本報調查，由於回收之路障礙重重，紙餐具多數走向焚化爐這條「從搖籃到墳墓」的不歸路。

中國時報

高雄尬場 英德拜廟互嗆

蔡英文總統與前行政院長賴清德，4日都在高雄廟宇參拜，兩人雖跑不同間廟，拚場較勁意味十足。蔡針對賴所說「唯有他才能守住台灣、贏過韓國瑜」說法，直接酸嗆賴是政治性語言，應回歸國政說明；賴則意有所指說，「身為台灣隊投手，一定把球好好投出去，將對手三振出局」，贏得台灣最後勝利。

漸凍有解 病友盼到生命曙光

「我是陳銀雪，我是漸凍人，不能動、不能說、不能叫也不能跳，我靠左手、左腳大拇指打電腦跟外界溝通，一隻蚊子或螞蟻就可以嚇死我」，漸凍症協會常務理事陳銀雪昨日現身中研院記者會，透過親友念稿，幫她傳達患病心情，而中研院研究團隊近期找到一組生物標記，未來可望作為治療的標靶藥物。

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