獨家》義消登聖母峰第一人 詹喬愉靠半盲殘劉崑耀啟蒙

2019-06-04 23:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局新板山搜義消正妹小隊長詹喬愉，綽號「三條魚」，於尼泊爾時間5月27日清晨03時16分成功站上世界的峰頂「聖母峰」，她今天返回台灣，接受新板山搜義消分隊長劉崑耀等消防、義消各界熱烈歡迎，締造台灣第二位女性登上聖母峰，更是台灣第一位成功攻頂的義消；而詹喬愉能在2年征服4座8000公尺上高峰，除了她愛好冒險、苦練，更仰賴山搜啟蒙教練劉崑耀；劉崑耀克服殘疾困境，投身無數山搜與征服世界高峰，他與山友們、至親都是詹喬愉的後盾。

32歲的詹喬愉與劉崑耀，新板山搜義消分隊義消們及組成新板山搜骨幹的台灣樂山協會成員們感情融洽，眾人們常在臉書上曬山搜、搜救訓練、聯誼及征服世界高峰等山訓；劉崑耀人稱劉教練，雖然左腳小兒麻痺、右眼視網膜剝離近乎全盲的劉崑耀，但他無畏殘疾，曾2度完登台灣百岳，征服南美阿空加瓜峰等高山，熱心的他遇有山難，總是第一時間加入搜救行列，令人欽佩又感動。

劉崑耀說，他與山搜義消、山友們從3月底飛到尼泊爾加德滿都，再轉往世界世界最危險機場之稱的尼泊爾盧卡拉（Lukla）的「丹增希拉瑞機場」；劉崑耀與山友隨後4月5日登上4910公尺海拔、9日在大雪過後翻越5420公尺的Chola pass，一行人與返程降落時還歷經迫降、墜機意外，所幸全員平安，劉崑耀與詹喬愉彼此加油打氣後，詹喬愉繼續行程，征服馬卡魯峰（8485公尺），劉崑耀返台後，也繼續投入山搜與訓練，但仍持續關心詹喬愉的安全。

當詹喬愉攻上世界最高峰，拉出新北新板義消山搜分隊的隊旗，讓山搜義消都與有榮焉；詹喬愉今天也特別感謝她的山搜啟蒙教練劉崑耀，她與劉崑耀等山友山搜、訓練都同甘共苦，也與山搜義消、樂山協會山友們打成一片，大家除了一路支持、關心她，得知她成功攻頂，不只盼著她回台慶功，更要與她一起分享這份喜悅。

32歲的詹喬愉2年內陸續征服洛子峰（8516公尺） 、馬納斯盧峰（8163公尺） 、馬卡魯峰（8485公尺） 及聖母峰（8848公尺），完成4座8000公尺以上巨峰挑戰，不但締造台灣登山新紀錄，也成為繼江秀真後台灣第二位完成世界最高峰攻頂的女性登山家；但生性活潑的詹喬愉不敢以登山家自居，謙稱只是到山上玩一玩的觀光客；她今天更在山難搜救啟蒙的教練劉崑耀等人鼓勵下，發願再征服其餘10座8000公尺以上世界高峰，她今晚也將把攀登聖母峰的山搜紀念旗，獻給新北消防局長黃德清。

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