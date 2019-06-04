男大生玩中國線上遊戲 手滑送出「維尼」帳號遭凍結

2019-06-04 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕屏東科大一名男學生2日在《Dcard》貼文，提到自己在玩中國平台的線上遊戲《魔獸爭霸》時，不小心在聊天室打錯字，將敏感字眼「維尼」送出，導致他在15秒內就被強制登出遊戲，事後收到遊戲官方來信，說他因為言論違規，必須將帳號凍結處理，讓他很無奈。

原PO表示，他在遊戲中和朋友在聊天室交談，原本要打「我以為尼祿會來」卻誤送成「我以維尼路回來」，由於遊戲系統偵測到違規言論「維尼」，有諷刺中國國家主席習近平的疑慮，因此將他強制登出，並將其帳號封鎖。

原PO解釋，對話紀錄是在事發後請朋友幫忙擷圖的，當時對話送出後不到15秒，就「直接被關遊戲跟平台」。官方信中提到，他的發言已經違反《魔獸爭霸官方對戰平台用戶條例》，決定將他的帳號凍結處理。

此文一出，引起許多網友討論，表示「其實蠻好笑的」、「魔獸有沉淪到這種地步嗎」、「呵，這就是對面的狀態」、「被AI自動判定鎖帳，淡淡的哀傷」、「這樣也要被鎖，也太玻璃了吧，真的是大開眼界，原本只是以為是個梗而已」。

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