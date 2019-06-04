疼惜憨慢囝仔 蓮心園公益募款推蓮子餐

2019-06-04 21:53

［記者王涵平／台南報導］致力憨慢囝仔教養的蓮心園社福基金會，將於本月22日舉辦公益募款餐會，以白河蓮子與庇護農場生產的無毒蔬果、稻米，推出白河蓮子餐，歡迎各界踴躍認購餐券，協助提升教養工作軟硬體設施。

蓮心園基金會董事長張田黨表示，蓮子公益餐會除了讓民眾吃到真正的白河蓮子，以及安全、健康的美食，也希望民眾可以透過餐桌上的食物，認識辛苦投入蓮心園庇護農場耕作的憨慢孩子，進而幫助及鼓勵他們。

基金會指出，募款餐會所有結餘金額，將全數投入改善照護憨慢孩子的老舊設備，希望能夠給予蓮心園所照顧的憨慢孩子及年長者最完善的照顧及教育環境。

蓮子餐今日正式亮相，募款餐會的特色是以「蓮惜憨慢孩子募款餐會」設計命名蓮子餐的菜單，並結合照顧憨慢孩子的10個感人故事，包括惜福拼圖、憨喜人生、慢工細活、還孫滿堂、子校父慈、募款善念、款款行善、餐飲龍鳳等，敘述憨慢孩子的照顧歷程。認購餐券專線可洽（06）6882727。

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