推廣麻竹筍、米食文化 太平親子同場包粽比賽

2019-06-04 20:55

〔記者陳建志／台中報導〕端午節將至，太平區農會為推廣太平麻竹筍，今天舉辦包粽子比賽，吸引家政班、產銷班和國小親子共45隊組隊參加，比賽隊伍必須在2小時內包完100顆粽子，且規定要加入麻竹筍，評審依形狀、大小、口味和米心是否熟透進行評分，大家都使出看家本領，現場瀰漫濃濃粽子香。

太平區農會總幹事余文欽表示，太平麻竹筍種植面積約200公頃，是台中最大麻竹筍產區，為了推廣麻竹筍，並傳承端午節包粽子文化，今天舉行「竹筍鮮、粽飄香」包粽子比賽，吸引農會產銷班、家政班及太平區車籠埔國小學童、愛心志工隊等45個隊伍參加，大家都使出渾身解數，讓現場瀰漫粽子香。

今天包括立委何欣純、市府農業局副局長蔡勇勝、太平區長許貴芳、太平區地政事務所主任溫博煌、戶政事務所主任林晉德、車籠埔國小校長包沛然、太平區農會理事長林章吉、常務監事鄧晉隆、總幹事余文欽、臺中廣播電台總經理莊子富等人都到場幫參賽隊伍加油。

光興隆家政班由李麗貞領隊參加，她說自己包粽子已經超過40年，家人都說自己包的最合他們的口味，今天和隊友以麻竹筍、菜脯、香菇、冬蝦包出最傳統的口味，可以和大家交流覺得很有趣。

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