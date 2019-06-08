天天吃好料》板橋「紅豆麻吉」仙草剉冰清涼退火

2019-06-08 09:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市板橋區永豐街的「紅豆麻吉」甜品店，冬天主打燒仙草，夏天推出仙草剉冰，店家以野生仙草熬煮原汁製成冰磚，搭配仙草凍及紅豆、花生、芋圓等配料，層次豐厚，雖然遷至新址開業不到1年，卻累積好口碑，炎炎夏日來一碗清涼的仙草剉冰，保證暑氣全消。

「紅豆麻吉」甜品店老闆娘林書萍早期在中國經營餐飲事業，考量孩子教育問題回台，原本打算加盟飲料店，但她認為「要做跟別人不一樣的東西」，才能產生市場區隔，她想起記憶中曾吃過美味的紅豆湯，於是拜託店家傳授功夫，學成後先在莒光路開店3年多，8個月前搬至永豐街。

林書萍表示，店內招牌產品為燒仙草，選用野生仙草熬煮成汁，不添加化學原料，夏天改賣仙草剉冰，將仙草原汁製成冰磚取代清冰，有別於傳統剉冰，不額外淋上糖水，避免過於甜膩，搭配自己熬煮的各種配料，包括紅豆、大豆、花生、芋頭、薏仁等，珍珠以黑糖悶煮2小時至入味，與Q軟的仙草凍一同入口，口感多元。喜歡飲料的客人可以選擇「仙草凍拿鐵」，即仙草凍加上鮮奶，屬於健康養生的飲品。

為迎接夏天來臨，店家推出季節限定的涼麵，分成泰式及台式兩種口味，其中泰式是林書萍向泰籍朋友取經，作法道地，融入泰式料理的精髓「酸、甜、辣、臭」，以檸檬、砂糖、辣椒、魚露、蒜頭等佐料調製成泰式辣椒醬，搭配小黃瓜及胡蘿蔔，麵條吸附滿滿的醬汁，吃起來清爽開胃，熱愛重口味的顧客不妨嘗試看看。

顧客羅先生說，仙草剉冰吃起來不會太甜，配料紅豆口感綿密、芋圓Q軟，炎熱的天氣吃上一碗，感覺清涼退火。

店家營業時間為週一至週六中午12點起至晚上10點，週日公休。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法