端午連假自由行搶遊客 嘉市推「搭火車嗑冰棒」

2019-06-04 20:58

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕交通部觀光局春遊補助至6月底截止，嘉義市「團體旅遊」經費800萬元早已用完，「自由行」經費1600萬元至今執行率僅約11％，因應觀光局將自由行餘裕部分，統一核撥200萬元至團體旅遊，端午連假將屆，嘉市21家旅宿業者推出好康加碼優惠，主攻自由行旅客。

嘉義市政府觀光新聞處觀光行政科長黃淑雲說，嘉市位於阿里山腳下，國旅團客市場占大宗，團體旅遊補助經費自5月初活動一起跑即用完，且因自由行住宿優惠限定於週四至週日入住，對自由行國旅客群吸引力有限。

為了吸引自由行旅客，自端午節連假（6月7至9日）開始，嘉市政府推出「搭火車嗑冰棒」活動，到嘉市住宿春遊專案飯店的旅客，凡搭乘檜木小火車，即可憑活動乘車票根至檜意森活村農業精品館兌換消暑冰棒乙支，數量有限，兌完為止。

此外，嘉市更有21家旅宿業者主動出擊，推出好康加碼優惠，例如蘭桂坊花園酒店鼓勵新人到嘉市度蜜月，享平日雙人房免費住宿一晚（限量）；觀止飯店除了春遊折抵的500元，還可憑身分證再享500元折扣，最高可折抵1千元；耐斯王子大飯店住宿一晚即送兩客早餐、三溫暖體驗券兩張；嘉楠風華酒店雙人房1千元有找，3天2夜還可再享9折優惠。

黃淑雲說，春遊嘉市活動期間，市府也推出旅客登錄發票抽獎活動，最大獎為Toyota C-HR百萬汽車1輛，此外也與伴手禮、租車業者合作，推出線上「轉轉樂拿好禮」活動，旅客只要登錄住宿發票及消費滿666元發票，還可加碼抽伴手禮、美食套餐及租車優惠券；詳情可至嘉市觀光旅遊網查詢（https://travel.chiayi.gov.tw/）。

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